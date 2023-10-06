«Мама, это колибри!» 1 6.10.2023, 18:14

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В Гродно на видео попало существо, очень похожее на известную миниатюрную птицу.

Про колибри, наверняка, слышали все. Мы знаем, что это очень и очень маленькая птичка, которая машет крыльями с невероятной скоростью и порхает от цветка к цветку. А еще мы знаем, что колибри в наших краях не живет. Хотя природа иногда выдает такие чудеса, что глазам не хочется верить, пишет newgrodno.by.

Вот и наша читательница была в шоке, когда заметила кого-то очень похожего на колибри в Гродно. Все происходило в конце сентября у школы №31. Смотрите, кто-то деловито перелетает от цветка к цветку. Взмахи крыльев точь-в-точь, как у колибри.

«Мама, это она. Это колибри», — эмоционально говорит автор видео.

Ну а кто же это на самом деле? Скорее всего, это необычная бабочка из рода бражников. Называется, кстати языкан обыкновенный. Теплая погода поспособствовала тому, что этот гостью с юга заглянул в наши края. От природы у бабочки большой хоботок, который похож на клюв колибри. Она, как и птица, активно «работает» крыльями и способна зависать над цветками, чтобы высосать из них нектар.

Кто это такой?

Языкан обыкновенный (Macroglossum stellatarum) — бабочка из семейства бражников (Sphingidae).

Встречается в хорошо прогреваемых биотопах, по опушкам лесов. Вид способен к дальним миграциям. Развиваются два поколения в год. Первое поколение бабочек (лёт с начала мая до середины июля) состоит в основном из особей, прилетающих с юга, а часть бабочек второго поколения (лёт с конца августа до конца октября) осенью мигрирует на юг.

А вот колибри в наших краях встретить почти невозможно. Ведь родина этой птички – Америка. Здесь она даже не найдет привычной еды.

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