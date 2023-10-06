Российский удар по Харькову: появилось видео первых минут после атаки

Российский удар по Харькову: появилось видео первых минут после атаки1
- 6.10.2023, 18:25
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Россия ударила по Харькову двумя ракетами «Искандер».
МВД Украины показало видео с бодикамер патрульных полицейских, которые одними из первых оказались на месте российского удара по Харькову в пятницу, 6 октября, пишет New Voice.
На видео правоохранители помогают эвакуировать пострадавших и разбирают завалы вместе со спасателями. Слышно, как местный житель говорит, что в комнате, где начался пожар, под завалами находится ребенок.
Утром 6 октября в Харькове прогремели взрывы. Власти сообщили о попадании в двух районах города, в частности, в центре. Городской голова Игорь Терехов сказал, что россияне атаковали исключительно гражданскую инфраструктуру. В результате удара погибли десятилетний ребенок и его бабушка. Полиция заявила, что Россия ударила по Харькову двумя ракетами «Искандер».