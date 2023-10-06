Украина вышла из еще одного соглашения с Беларусью 6.10.2023, 18:33

Документ был подписан в 1998 году.

Украина прекратила действие соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью в части сотрудничества с Беларусью и Россией, сообщает представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соглашение было подписано в 1998 году. Оно предполагает сотрудничество компетентных органов сторон в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, в частности, исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, розыск лиц, розыск и возвращение похищенных предметов, обмен информацией.

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