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Украина вышла из еще одного соглашения с Беларусью

  • 6.10.2023, 18:33
Украина вышла из еще одного соглашения с Беларусью

Документ был подписан в 1998 году.

Украина прекратила действие соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью в части сотрудничества с Беларусью и Россией, сообщает представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соглашение было подписано в 1998 году. Оно предполагает сотрудничество компетентных органов сторон в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, в частности, исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, розыск лиц, розыск и возвращение похищенных предметов, обмен информацией.

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