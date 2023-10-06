Ученые: На концертах классической музыки сердца зрителей синхронизируются 2 6.10.2023, 18:55

Особенно часто синхронизация происходила у людей, считающих себя «приятными» и «открытыми» личностями.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Бернского университета в Швейцарии наблюдали за 132 людьми, которые посещали три концерта в Берлине со струнным квинтетом. На концертах исполняли музыку Бетховена, Брамса и нынешнего постоянного композитора Лондонского филармонического оркестра Бретта Дина, пишет techinsider.

На участников надевали различные носимые датчики сердечных сокращений, дыхания и электропроводности кожи. На них также были направлены камеры, отслеживающие движения.

Помимо этого, перед концертами добровольцы проходили личностный тест.

Собранные данные показали «явное свидетельство» физиологической синхронизации между слушателями. В ответ на музыку люди начинали дышать с одинаковой частотой, а их сердца – биться синхронно. Они даже часто двигались одинаково, несмотря на приглушенный свет в зале и большое расстояние между участниками (во время проведения эксперимента действовали коронавирусные ограничения).

Сравнивая личностные тесты с показателями на концертах, ученые обнаружили, что синхронизация чаще происходила среди участников, считавших себя «приятными» и «открытыми для нового опыта». Менее выраженный эффект был среди экстравертов и невротиков.

Исследователи отмечают, что в их работы были некоторые ограничения. Наличие датчиков, вероятно, могли повлиять на комфорт слушателей и поставить под угрозу некоторые данные, особенно данные о частоте сердечных сокращений. Ученые надеются, что в будущем удастся решить эту проблемы с помощью более компактных носимых устройств.

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