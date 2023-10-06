Прифронтовые города России начали защищать с помощью шаманов 8 6.10.2023, 19:05

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Иллюстративное фото

Таким образом защищают и резиденцию Путина в Сочи.

Российские шаманы попросили духов защитить города, расположенные возле границы с Украиной. Такие обряды проводятся регулярно, рассказала верховный шаман Южного федерального округа (ЮФО), представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева, обратил внимание сайт The Moscow Times.

«Мы усиленно работаем, закрываем от войны наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, чтобы было меньше жертв, чтобы наши ребята, мужья и братья возвращались домой, чтобы люди Украины и мы были едины и это все закончилось», — заявила она.

В поле зрения шаманов попадают не только прифронтовые города, но и те, куда любит ездить президент Владимир Путин. Например, в списке есть Сочи — там находится резиденция главы государства «Бочаров Ручей». «Мы проводим камлания, и на данный момент на 80% мы уверены, что такие города, как Сочи, Анапа, Ростов — там еще работают и другие шаманы — мы закрыли от посторонних вмешательств», — отметила Муравьева.

Она подчеркнула, что шаманы «не наводят порчу» на Украину, а просят лишь, «чтобы скорее закончилась война». «Мы не насылаем бед на Украину, не вредим людям — мы закрываем Россию. У нас 178 шаманов работало: мы в круг вставали и закрывали наш регион, потому что мы очень близко находимся к границе. Мы с периодичностью зажигаем костры и просим, чтобы наши воины приходили здоровыми, целыми», — уточнила Муравьева.

Накануне верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол приехал с визитом в Москву. Он рассказал, что с первых дней войны с Украиной по всей стране проводятся обряды, чтобы военных на передовой защитили «мать-земля и предки». Он также призвал уравнять шаманизм в правах с другими религиями, «чтобы не разделять по верованиям многонациональный и дружный народ России».

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