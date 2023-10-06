Z-пропагандисты сообщают об успехе ВСУ на новом участке фронта
- 6.10.2023, 19:27
- 2,994
Украинские бойцы провели дерзкую атаку на Купянском направлении.
В четверг, 5 октября, российские Z-каналы сообщили об успехе ВСУ на Купянском направлении. Они уверяют, что украинские военные смогли вытеснить ВС РФ с их позиций и продвинуться вперед у границы между Харьковской и Луганской областями, передает «Диалог».
«В районе Синьковки нас отбросили. Парни делают все возможное, чтобы вернуть позиции», - пишут Z-каналы.
Отметим, что село Синьковка находится в 8 км на северо-востоке от Купянска. Согласно данным ресурса Deep State, населенный пункт пребывает под контролем ВСУ, но рядом с линией фронта.