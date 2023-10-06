Григорию Костусеву не сообщают о результатах онкологического обследования 6.10.2023, 19:34

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Григорий Костусев

У политзаключенного сильно болят ноги.

Администрация колонии не сообщает политзаключенному Григорию Костусеву результатов анализов обследования, которое он прошел в августе. Об этом «Радыё Свабода» рассказал зять политика Дмитрий Антончик.

Костусев вышел из штрафного изолятора, где провел 10 суток, и позвонил родственникам. Он рассказал, что у него сильно болят ноги.

«Рассказал, что теперь очень болят ноги. Ноги отекают, потому что у него сильный варикоз. В условиях ШИЗО с варикозом очень тяжело. Ночью приходится лежать на голых досках, а днем нормально невозможно даже посидеть», – рассказал Антончик.

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