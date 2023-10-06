закрыть
6 октября 2023, пятница, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Григорию Костусеву не сообщают о результатах онкологического обследования

  • 6.10.2023, 19:34
  • 1,094
Григорию Костусеву не сообщают о результатах онкологического обследования
Григорий Костусев

У политзаключенного сильно болят ноги.

Администрация колонии не сообщает политзаключенному Григорию Костусеву результатов анализов обследования, которое он прошел в августе. Об этом «Радыё Свабода» рассказал зять политика Дмитрий Антончик.

Костусев вышел из штрафного изолятора, где провел 10 суток, и позвонил родственникам. Он рассказал, что у него сильно болят ноги.

«Рассказал, что теперь очень болят ноги. Ноги отекают, потому что у него сильный варикоз. В условиях ШИЗО с варикозом очень тяжело. Ночью приходится лежать на голых досках, а днем нормально невозможно даже посидеть», – рассказал Антончик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин