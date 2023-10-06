Медаль и 154 удара плетью Мира Ливадина

6.10.2023, 19:43

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Наргес Мохаммади

Кто такая Наргес Мохаммади, Нобелевский лауреат премии мира 2023.

13 арестов, 5 судебных процессов, несколько приговоров и общий итог — 31 год заключения и грозящие 154 удара плетью. «Новая газета Европа» рассказывает героический путь 51-летней Наргес Мохаммади, иранской гражданской активистки с 20-летним стажем, красивой женщины, правозащитницы, мамы и жены, которая сегодня получила Нобелевскую премию мира 2023 года. Не только за борьбу против угнетения женщин в Иране, но и за продвижение прав человека и свободы для всех.

Гражданскую активность эта часто улыбающаяся кудрявая темноволосая женщина начала проявлять еще в 90-е годы, будучи студенткой-физиком. После окончания международного университета имени имама Хомейни Наргез не пошла работать по специальности в науку, а занялась, что называется, физикой жизни. Она стала сотрудничать с Центром защиты прав человека в Тегеране, основанным лауреаткой Нобелевской премии мира Ширин Эбади. Кто тогда знал, что Наргес сама станет лауреаткой этой премии спустя более чем два десятилетия.

Первый многолетний срок Наргес получила в 2011 году. Ей было 39. Власти попытались тем самым остановить поддержку и помощь, которая она самоотверженно оказывала иранским политзаключенным и их семьям. Имя Наргес к тому моменту уже стало в Иране своеобразным синонимом слову «сострадание». Вскоре женщине удалось освободиться под залог, и она тут же присоединилась к кампании за поэтапную отмену смертной казни в стране (известной по персидской аббревиатуре «Легам»).

У нее всё хорошо было с личной жизнью. Муж, двое детей. Стереотипы — не про нее. Ей не хотелось уезжать из страны. Ей хотелось самой менять эту страну к лучшему. Своими руками.

В 2002-х Наргес доросла до должности вице-президента Центра правозащитников в Иране. И, как несложно догадаться, с ростом популярности росли и аппетиты иранских силовиков: правозащитницу стали чуть ли не ежегодно подвергать произвольным арестам за ее выступления против режима, а также за журналистскую (она активно писала о пытках и регулярно их фиксировала как свидетель) и правозащитную деятельность.

В 2015 году ее снова задержали, а затем приговорили к 16-летнему сроку. По обвинениям, связанным исключительно с реализацией права на свободу слова и собраний.

Аmnesty International признала ее узницей совести как преследуемую исключительно за мирную правозащитную деятельность.

В 2019 году по стране прокатились общенациональные протесты, силами безопасности Ирана были убиты сотни протестующих. Наргес умудрялась прямо из тюрьмы открыто поддерживать членов семей погибших, ищущих истины и справедливости.

Так Наргес Мохаммади стала одной из самых известных иранских политзаключенных. В поддержку Мохаммади неоднократно выступали мировые лидера и международные организации.

После глобальных кампаний в ее поддержку власти вынуждены были пойти на попятную и в октябре 2020 года женщину освободили из тюрьмы.

Но ненадолго. Уже в мае 2021 года тегеранский Уголовный суд № 2 приговорил Наргес без ее участия к двум с половиной годам тюремного заключения, 80 ударам плетью и двум отдельным штрафам по обвинениям, включающим «распространение пропаганды против системы». О приговоре женщину уведомили по почте извещением. Бумага гласила, что она должна начать отбывать наказание. Мохаммади не стала отвечать на извещение. Причина проста: она не считает, что в Иране есть беспристрастный суд, который выносит справедливые приговоры.

Иранские силовики восприняли это как наглость. Задерживали в ноябре 2021 года женщину жестоко: по словам ее супруга Тагхи Рахмани, агенты спецслужб жестоко избили ее, а затем увезли ее в неизвестном направлении. Причем само задержание произошло в Карадже в иранской провинции Альборз во время посещения правозащитницей народного мемориала Эбрахима Кетабдара, убитого силами безопасности страны во время общенациональных протестов в ноябре 2019 года.

На следующий день Наргес смогла позвонить семье. Сообщила, что ее поместили в тегеранскую тюрьму «Эвин», где ей пришлось начать отбывать свой 2,5-летний тюремный срок.

Но, как всегда, она не отчаялась. Снова прямо из тюрьмы она поддержала начавшиеся осенью 2022 года протесты, которые были вызваны убийством сотрудниками полиции нравов 22-летней Махсы Амини, задержанной за спущенный хиджаб. Тогда в Иране прошли крупнейшие массовые протесты со времен революции 1979 года.

Информационное агентство правозащитников HRANA заявило, что по меньшей мере 475 протестующих были убиты и 18 240 задержаны.

Наргес Мохаммади сделала так, чтобы об этих протестах и жертвах услышали.

Такой вот иранский оппозиционный энерджайзер с женским лицом и абсолютно не революционными амбициями.

Всё, чего она добивается своей мягкой силой: чтобы в ее отдельно взятой стране людей не пытали, не избивали, не сажали и не убивали за выражение своего мнения.

В 2022-м на Западе была опубликована книга Наргес White Torture: Interviews with Iranian Women Prisoners («Белые пытки: интервью с иранскими женщинами-заключенными»). Сегодня книга в открытой продаже на многих международных ресурсах.

А Наргес по-прежнему в тюрьме. И ей уже грозит уже не 80, а 154 удара плеткой! А общий накопленный ею срок по всем приговорам — 31 год.

Такое вот иранское средневековье. Хотя побивание плетьми, которое в Иране используют в качестве наказания, квалифицируется как пытка и является преступлением по международному праву. В частности, плетка запрещена статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Иран.

Официальный Тегеран пока никак не отреагировал на присуждение Наргес Нобелевской премии мира.

Надо сказать, что Нобелевский комитет выбрал Наргес из 351 номинанта, среди которых 259 человек и 92 организации. По правилам премии, их имена будут раскрыты только через пятьдесят лет. Почему именно Наргес? Ответ очевиден. «Девиз демонстрантов тех самых прошлогодних акций протеста в Иране «Женщина — жизнь — свобода» как нельзя лучше выражает самоотверженность и работу Наргес Мохаммади», — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

«Ее смелая борьба за свободу выражения мнения и право на независимость стоила огромных личных потерь», — отметила глава Нобелевского комитета Берит Райс-Андерсен, объявляя ее победу.

Хочется надеяться, что теперь за судьбой Наргес Мохаммади будет следить весь мир.

Мира Ливадина, «Новая газета Европа»

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