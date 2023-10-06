закрыть
6 октября 2023, пятница, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как прокремлевский журнал отреагировал на статью скоринаведа, объявившего войну России

  • 6.10.2023, 19:51
  • 1,256
Как прокремлевский журнал отреагировал на статью скоринаведа, объявившего войну России
Илья Лемешкин. Фото из личного архива, «Салідарнасць»

Свой акростих Илья Лемешкин называет «пропагандистским актом экстремизма».

В публикации ученый-скоринавед Илья Лемешкин зашифровал фразу «Сдохни Путлер. Нет войне». Редакция российского научного издания квалифицировала это как преступление, пишет «Салідарнасць».

Пару недель назад МГИМО удалил статью, а теперь его журнал «Концепт: философия, религия, культура» сообщил об изъятии публикации ученого Ильи Лемешкина «Сколько книг издал Ф. Скорина в Праге?» и пояснил, что это «обусловлено выявлением в статье акростиха»:

«…содержащего призыв, нарушающий п. 2.3. Свода норм и правил (кодекс) научной этики МГИМО («Исследователь не должен преднамеренно нарушать основополагающие этические нормы и принципы научной деятельности»)».

«Совершил акт пропагандистского экстремизма, несовместимый с универсально разделяемыми в профессиональном сообществе нормами академической честности и порядочности. Такой поступок особенно удивителен от специалиста по славистике, научной отрасли, которая всегда работала на сплочение историко-культурной общности славянских народов, а не на разжигание розни».

Скоринавед Илья Лемешкин замечает, что МГИМО путает задачи слависта и панслависта.

— Панславизм — идеология девятнадцатого века, задачей которого было объединение славян. Их концепция «русского мира» происходит из панславизма. У современных славистов таких задач не стоит, — сказал ученый. — 2 октября состоялось заседание Пражского лингвистического кружка, которое было посвящено теме «Язык и война». Там я говорил об акростихе. Прочитал доклад, который я планировал сделать удаленно в Москве на конференции «Магия ИННО», она должна была проходить 20 октября.

Думал там открыто рассказать об акростихе. Но организаторы этой конференции 14 сентября почувствовали что-то неладное. Получили, вероятно, какое-то предупреждение, что со мной дел иметь не стоит. Хотя до этого я отправлял им аннотацию своего выступления, в котором зашифровал высказывание «Слава Украине», но они его не заметили.

17 сентября я разместил статью с отмеченным акростихом в Academia.edu. Через два дня статью удалили с сайта, потому что ситуация для них приобретала дурной характер.

Статью они разместили на сайте 17 июня, три месяца она там была. За это время с моей работой познакомилось всего 150 человек. А после того, как я разместил статью в Academia.edu с обозначением акростиха, количество просмотров стало расти в лавинообразный пропорции. Последний показатель 19 сентября — 2150 просмотров. Статью скачивало и смотрело в среднем 150 человек в час.

Илья Лемешкин отмечает, что людям было «очень приятно скачивать статью антивоенного содержания с сайта МГИМО, и на это институт был вынужден реагировать».

— Если бы этот темп с просмотрами сохранился, это могло вылиться в своего рода протест, — продолжает собеседник.

Статью удалили с сайта, затем стерли PDF всего журнала и предисловие главного редактора, в котором он упоминал работу Ильи Лемешкина.

— Вместо того предисловия вставили уже вордовский документ в исправленном виде, — рассказывает доцент. — Но они поленились вбить мою фамилию в поисковую систему МГИМО университета, этот неотредактированный вариант вступительного слова остался там.

Когда поместил статью с акростихом в Academia.edu, мои друзья меня предупредили, что я могу получать угрозы, недовольные письма и прочее. Внутренне я к этому был готов. Писали в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, но ни одного негативного отзыва не получил, наоборот.

До войны сотрудничал с некоторыми приличными российскими научными журналами. Они до сих пор держат планку, не дискредитируют себя ничем. Получил от одного журнала сообщение с сожалением о том, что я послал не им эту статью, даже если бы они знали, что там акростих, изобразили бы невинное изумление.

— Вообще решение о том, брать ли мою статью для публикации в мгимошном журнале, решал советник при ректорате — директор по научным коммуникациям МГИМО Максим Харкевич. Он ее спустил в журнал «Концепт: философия, религия, культура», а там стали просто выполнять его распоряжение. А благодаря главному редактору журнала Юрию Симонову-Вяземскому стал возможен сам «пропагандистский акт экстремизма», за что я ему благодарен.

Илья Лемешкин напоминает, что кроме акростиха существует еще мезостих — буквы внутри строк образуют слово или фразу, располагаясь вертикально, телестих — последние буквы каждого стиха, при чтении сверху вниз, образуют какое-либо слово.

— Сейчас принцип акростиха должен быть очень востребован. Такая форма имеет терапевтическое значение для людей, которые зажмурились и молчат от страха или стыда. Когда негативные эмоции скапливаются внутри, это может привести к уничтожению человека, психологически он просто разрушится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин