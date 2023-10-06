Как прокремлевский журнал отреагировал на статью скоринаведа, объявившего войну России 6.10.2023, 19:51

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Илья Лемешкин. Фото из личного архива, «Салідарнасць»

Свой акростих Илья Лемешкин называет «пропагандистским актом экстремизма».

В публикации ученый-скоринавед Илья Лемешкин зашифровал фразу «Сдохни Путлер. Нет войне». Редакция российского научного издания квалифицировала это как преступление, пишет «Салідарнасць».

Пару недель назад МГИМО удалил статью, а теперь его журнал «Концепт: философия, религия, культура» сообщил об изъятии публикации ученого Ильи Лемешкина «Сколько книг издал Ф. Скорина в Праге?» и пояснил, что это «обусловлено выявлением в статье акростиха»:

«…содержащего призыв, нарушающий п. 2.3. Свода норм и правил (кодекс) научной этики МГИМО («Исследователь не должен преднамеренно нарушать основополагающие этические нормы и принципы научной деятельности»)».

«Совершил акт пропагандистского экстремизма, несовместимый с универсально разделяемыми в профессиональном сообществе нормами академической честности и порядочности. Такой поступок особенно удивителен от специалиста по славистике, научной отрасли, которая всегда работала на сплочение историко-культурной общности славянских народов, а не на разжигание розни».

Скоринавед Илья Лемешкин замечает, что МГИМО путает задачи слависта и панслависта.

— Панславизм — идеология девятнадцатого века, задачей которого было объединение славян. Их концепция «русского мира» происходит из панславизма. У современных славистов таких задач не стоит, — сказал ученый. — 2 октября состоялось заседание Пражского лингвистического кружка, которое было посвящено теме «Язык и война». Там я говорил об акростихе. Прочитал доклад, который я планировал сделать удаленно в Москве на конференции «Магия ИННО», она должна была проходить 20 октября.

Думал там открыто рассказать об акростихе. Но организаторы этой конференции 14 сентября почувствовали что-то неладное. Получили, вероятно, какое-то предупреждение, что со мной дел иметь не стоит. Хотя до этого я отправлял им аннотацию своего выступления, в котором зашифровал высказывание «Слава Украине», но они его не заметили.

17 сентября я разместил статью с отмеченным акростихом в Academia.edu. Через два дня статью удалили с сайта, потому что ситуация для них приобретала дурной характер.

Статью они разместили на сайте 17 июня, три месяца она там была. За это время с моей работой познакомилось всего 150 человек. А после того, как я разместил статью в Academia.edu с обозначением акростиха, количество просмотров стало расти в лавинообразный пропорции. Последний показатель 19 сентября — 2150 просмотров. Статью скачивало и смотрело в среднем 150 человек в час.

Илья Лемешкин отмечает, что людям было «очень приятно скачивать статью антивоенного содержания с сайта МГИМО, и на это институт был вынужден реагировать».

— Если бы этот темп с просмотрами сохранился, это могло вылиться в своего рода протест, — продолжает собеседник.

Статью удалили с сайта, затем стерли PDF всего журнала и предисловие главного редактора, в котором он упоминал работу Ильи Лемешкина.

— Вместо того предисловия вставили уже вордовский документ в исправленном виде, — рассказывает доцент. — Но они поленились вбить мою фамилию в поисковую систему МГИМО университета, этот неотредактированный вариант вступительного слова остался там.

Когда поместил статью с акростихом в Academia.edu, мои друзья меня предупредили, что я могу получать угрозы, недовольные письма и прочее. Внутренне я к этому был готов. Писали в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, но ни одного негативного отзыва не получил, наоборот.

До войны сотрудничал с некоторыми приличными российскими научными журналами. Они до сих пор держат планку, не дискредитируют себя ничем. Получил от одного журнала сообщение с сожалением о том, что я послал не им эту статью, даже если бы они знали, что там акростих, изобразили бы невинное изумление.

— Вообще решение о том, брать ли мою статью для публикации в мгимошном журнале, решал советник при ректорате — директор по научным коммуникациям МГИМО Максим Харкевич. Он ее спустил в журнал «Концепт: философия, религия, культура», а там стали просто выполнять его распоряжение. А благодаря главному редактору журнала Юрию Симонову-Вяземскому стал возможен сам «пропагандистский акт экстремизма», за что я ему благодарен.

Илья Лемешкин напоминает, что кроме акростиха существует еще мезостих — буквы внутри строк образуют слово или фразу, располагаясь вертикально, телестих — последние буквы каждого стиха, при чтении сверху вниз, образуют какое-либо слово.

— Сейчас принцип акростиха должен быть очень востребован. Такая форма имеет терапевтическое значение для людей, которые зажмурились и молчат от страха или стыда. Когда негативные эмоции скапливаются внутри, это может привести к уничтожению человека, психологически он просто разрушится.

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