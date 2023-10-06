«Это как приказывать реке остановиться» 6.10.2023, 20:00

Что белорусы думают о жестком госрегулировании цен, которое ввели год назад.

Ровно год назад чиновники по приказу Александра Лукашенко начали бороться с инфляцией. Сначала цены полностью заморозили, а потом придумали систему ограничения торговых надбавок. Это позволило на бумаге сдержать инфляцию. А как это отразилось на бизнесе и покупателях? Что они думают о перспективах продолжения действия нашумевшего постановления? Об этом в материале «Зеркало».

«Постановление однозначно надо отменять»

Владелец продуктового магазина Анатолий (имена собеседников изменены из соображений безопасности) считает несправедливым то, что его и других бизнесменов ограничили в возможности работать и зарабатывать, в то время как государство само регулярно повышает цены на определенную продукцию и услуги.

— Постановление однозначно надо отменять. Ситуация в бизнесе, особенно для тех, кто торгует продуктами питания, значительно ухудшилась. У меня даже стоял вопрос чуть ли не о закрытии, но мы кое-как выскреблись. Дело в том, что когда в октябре прошлого года приняли постановление по ценам, очень серьезно упали доходы, потому что торговые надбавки — это наш заработок. А государство при этом тогда буквально в ноябре подняло цены на электричество, газ для юрлиц. То есть доходы нам урезали, а расходная часть увеличилась, работать стало еще сложнее, — объясняет он.

По его словам, с одной стороны, начались перебои с поставками товара от поставщиков. С другой стороны, самому магазину пришлось отказаться от того, чтобы торговать некоторыми продуктами.

— Так как постановление серьезно ударило еще и по доходности импортеров и поставщиков, последние в погоне за быстрой прибылью начали давать сумасшедшие скидки торговым сетям и дискаунтерам. Доходило до того, что цена на полке на товар там была ниже, чем нам, небольшим магазинам, эти же поставщики давали его без НДС. То есть скидка для сетей составляла 40−50%. Это сильно повлияло на конкурентоспособность на рынке, и много кто из мелкого и среднего бизнеса начал сокращаться или закрываться, не могли платить зарплату работникам, — продолжает Анатолий.

Он также отмечает, что изменения, которые вносились в постановление № 713 за этот год, ни разу не были такими, чтобы можно было сказать, что чиновники учли интересы малого и среднего бизнеса: «Судя по всему, лоббировались какими-то группами — либо торговыми сетями, либо производителями».

— Из-за этого регулирования мы просто вывели из ассортимента товары с очень низкой торговой надбавкой, например, детское питание, хлебобулочные изделия. Мы ими больше не торгуем, потому что это совершенно невыгодно. В итоге это негативно сказывается и на торговле, и на поставщиках, и на объемах производства, — рассуждает Анатолий. — В целом постановление экономически неэффективно, потому что те же товары критического импорта, которые зависят от курса доллара или российского рубля, дорожают постоянно. Сейчас на фрукты мы видим сумасшедший рост цен. Постановление на это никак не реагирует, оно никогда это не отрегулирует.

«Это как приказывать реке остановиться»

Сергей — покупатель, который имеет «небольшой опыт торговли на рынке». Он указывает на то, что цены все равно растут, несмотря на попытки их удержать.

— Во первых, регулирование выглядит, как огромный костыль, и лишь потому, что люди, ответственные за экономику, не знают, как она работает. Но если знают, то они должны понимать: чтобы цены стабилизировать, нужны иные подходы, много трудов и сложных решений. А когда главный экономист хочет быстро и дешево — тогда и появляются регулирования, — рассуждает он. — Хоть я и не экономист, я прекрасно понимаю, что большинство предприятий никак не будут продавать даже по себестоимости (не то что в убыток). И понятно, что все расходы будут переложены или в другую продукцию, или в ту же самую себестоимость через подставные бумаги, что в любом случае повлечет их подорожание.

Мужчина вспоминает время сразу после введения ограничения на рост цен. Тогда, по его словам, некоторые товары просто перестали продавать:

— В строительных магазинах говорили, что себе в убыток торговать не будут, говорили, чтобы забирали остатки, потому что новых поступлений не будет. Но если по стройке — складов много, найти можно было нужный товар, то в тех же аптеках иностранные лекарства поисчезали. Причем даже детские сиропы, аэрозоли от кашля, капли в нос иностранных производителей. Это очень жестко, когда нужно просить знакомых привозить лекарство из-за границы, — продолжает он.

Сергей уточняет, что «понимает и позицию торговли».

— Регулирование должно давать какие-то результаты. А по факту все регулируется, но все равно продуктовая корзина за год по ощущениям даже в долларах выросла. Но год назад доллар был (не считая скачка) 2,5 рубля, а сейчас — 3,3. Казалось бы, яблоки — это социально значимый продукт, но цены на них растут. В сети — по 5 рублей за килограмм, на ярмарках — по 2−3 рубля. А год назад были по 1−2,5 рубля. В общем, регулировать цены — это как приказывать реке остановиться. Можно построить плотину, но она все равно не остановит движение, и плотину или придется спускать, или ее прорвет.

«За» продолжение регулирования цен мы получили только одно сообщение: «Хотел бы, чтобы это продолжилось. Потому что понимаю, что регулирование цен — это мера, которая в перспективе приведет к кризису. А когда люди беднеют, они начинают задаваться вопросом, почему так происходит».

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