Все похороны Путина 1 Влад Абрамов

6.10.2023, 20:09

О том, что его дни сочтены, пишут уже более десяти лет.

Одной из обсуждаемых тем начала осени стала то ли смерть, то ли кома, то ли все еще жизнь военного преступника из Чечни Рамзана Кадырова. Что наталкивает на мысль: не то животное использовал Шредингер во время своего мысленного эксперимента с котом. Впрочем, если бы прогнозы «экспертов по болезням» действительно сбывались, мы бы, минимум, несколько раз в год хоронили Путина.

О том, что его дни сочтены, пишут уже более десяти лет, но Смерть никак не разлучит нас с этой темой.

Последний год особенно богат на прогнозы. Бросается в глаза, что уже давно даже не обсуждается, чем именно болен Путин.

Можно предположить, что источникам журналистов давно не сливали анализы. Но, скорее всего, дело в другом: все возможные варианты уже обсуждены многократно. Мы можем не знать свою группу крови, но точно знаем, что с поджелудочной у Путина (и почками у Кадырова).

Коротко об истории болезни. В 2012-м нам впервые «официально» рассказали, что нужно готовиться.

«Я знаю, что у него проблема. Он любит дзюдо. Он поднял парня, совершил бросок и свернул позвоночник», - расписывал журналистам Лукашенко.

Откровенно говоря, непонятно, почему российские СМИ решили, что Путин повредил спину себе, а не спарринг-партнеру, но пошли слухи, им стали искать подтверждение: не так ходит, отменил поездки, не будет проводить шоу «прямая линия с народом»… Появились первые страшные смертельные диагнозы: рак позвоночника и рак спинного мозга.

Дальше диагнозы прогрессировали неудержимо, как реальные метастазы.

«По некоторым данным, Путину осталось жить около трех лет. Именно поэтому президент России спешит с вторжением в Украину», - кажется, что цитате год, но нет, это 2014-й. Приложение к американскому журналу New York Post, Page six рассказало всему миру о раке поджелудочной у Путина.

Заметим, что издание не имеет отношения к медицине, автор той статьи - Ричард Джонсон - пишет о звездах кино и музыки, изредка пописывает о России. Например, один из его заголовков: «Два российских олигарха, состоящие в любовном треугольнике с одной и той же женщиной, ругаются из-за таунхауса в Майами».

Тогда медиа много цитировали и российского блогера, журналиста Владимира Голышева. В 2015 он дал очень размытый диагноз: или кишечник, или желудок, или простата, или саркома. Но, правда, были у Голышева и более «конкретные» прогнозы. Например, он предсказал распад РФ до 2018 года.

Время шло, но смерть к Путину все не приходила. В СМИ заговорили о ремиссии, правда с оговоркой: «закончится в любой момент». К диагнозам добавились рак толстой кишки, щитовидки. Обсудили также болезнь Паркинсона, и пошли на второй круг, вернулись к поджелудочной.

«Путина регулярно обкалывают всяческими тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него недавно был диагностирован», — утверждал The Sun в декабре 2022-го.

Последний, или, скорее, «крайний» прогноз о смерти Путина сделал в прошлом месяце российский политолог Валерий Соловей. Он утверждает, что смерть возможна до конца этой осени. Но утверждает с размытым - «возможна».

Журналисты и политологи стали аккуратней с прогнозами, но астрологи и им подобные не сдаются. Они все чаще делают ставку на убийство во время переворота. В апреле 2020-го финалист «Битвы экстрасенсов» Сабухи Иманов послал весть: «В следующем году Путина уже не будет». Его коллега по шоу Максим Гордеев в марте 2022-го был также «точен» с прогнозом: мол, Путина до конца года убьют кадыровцы.

Астролог Влад Росс в декабре прошлого года обещал: «Все это произойдет весной, при входе Плутона – символа смерти – в знак Водолей, связанный с РФ». Его прогноз в феврале этого года: «Летом в его дом смерти войдет Марс и Черная Луна. Марс - это отравление, а Лилит - огнестрельное оружие. Поэтому до конца 2023 года он не доживет. Также вблизи затмения, в период с 20 апреля по 5 мая, в день смерти Гитлера, может умереть и этот диктатор».

Обилие новостей на эту тему породило что-то вроде теории заговора о том, что Путин сам распространяет слухи о своей смерти. Дескать, так он пытается умерить пыл оппонентов: «Не надо меня свергать, скоро я сам». Сложно поверить, что это может подействовать на ядовитых пауков в закрытой банке. Возможно, дело в том, что спрос рождает предложение на страницах СМИ.

Смерти маниакального кровавого диктатора ждут очень и очень многие.

Комментарии на эту тему разносятся молниеносно. Читателям, телезрителям хочется еще, сюжет не стареет и не надоедает.

Это - о жажде эмоций и нежелании анализировать информацию. Слишком велик соблазн поверить, что без Путина мгновенно закончится война и вернется мирная жизнь. Сценарий абсолютно сказочный, но слишком многие ждут подтверждений и конкретных дат. Любовь к таким новостям - симптом общества, болеющего инфантильностью, ждущего, что все произойдет само собой.

Это нормально - ждать смерти врага, желать ему смерти. Ненормально быть только наблюдателем, перекладывать ответственность на других и другое. Наконец, смерть от онкологии хоть и страшная, но недостаточная кара для такого преступника, как Путин. Как минимум, она должна наступить в тюремном лазарете.

Влад Абрамов, unian.net

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