Ученые: Обоняние изменило восприятие цвета 6.10.2023, 20:21

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Человеческий мозг комбинирует сигналы, поступающие от разных органов чувств.

При этом некоторые сигналы объединяются в один: сенсорное и визуальное восприятие, к примеру, может интегрироваться, и на выходе мы получим восприятие цвета. Такое объединение заставляет нас ассоциировать более высокие температуры с более теплыми цветами, а цвета — со вкусом определенных продуктов, пишет Naked.

Ученые из Ливерпульского университета (Великобритания) решили больше узнать о взаимосвязи запахов и цветов. Для этого они провели серию экспериментов с участием 24 женщин и мужчин в возрасте от 20 до 57 лет. Выводы представлены в журнале Frontiers in Psyhology.

Отметим, что более раннее исследование показало: некоторые запахи люди ассоциируют с теми или иными цветами. Например, аромат карамели — с темно-коричневым и желтым, запах вишни — с розовым, красным и фиолетовым, мяты — с зеленым и синим.

В новом эксперименте испытуемых посадили в комнату, из которой при помощи очистителя воздуха удалили все запахи. Затем один из шести ароматов — карамели, вишни, кофе, лимона, мяты и воды без запаха в качестве контроля — по очереди «запускали» в помещение при помощи ультразвукового диффузора.

При этом участникам демонстрировали экран, на котором был показан квадрат, заполненный случайными цветами. Испытуемым каждый раз предлагали вручную настраивать два ползунка для изменения цвета: один из них менял цвет с желтого на синий, другой — с зеленого на красный. В итоге таких манипуляций должен был получиться один нейтральный серый цвет. Участники должны были проделывать эту процедуру после каждого раза, когда к ним в комнату «запускали» новый запах.

Как показали результаты, аромат комнаты менял восприятие цвета у людей: они каждый раз смещали один или оба ползунка совсем не в сторону нейтрально-серого. Например, когда испытуемым представили запах кофе, они ошибочно восприняли серый скорее как красно-коричневый, а когда их окружал аромат карамели, серый стал больше синим. Исключениями оказались лишь запах мяты и, как ожидалось, «запах» воды, не имевший, по сути, никакого запаха. В этих случаях участники правильно воспринимали и «настраивали» серый цвет.

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