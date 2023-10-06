Воробей повторит судьбу Чижа? 5 6.10.2023, 20:30

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Николай Воробей

Лукашенковский олигарх попал в прицел силовых структур.

В бизнес-сообществе обсуждают аресты людей, приближенных к Николаю Воробью. Это воспринимается как попытки подобраться к бизнесмену, главный политический актив которого после начала войны умножен на ноль.

О том, что в Беларуси арестовывают приближенных к Николаю Воробью людей, «Нашай Ніве» сообщили три не связанных между собой источника.

«Сам Воробей пока на свободе, но у его товарищей все не очень хорошо», — сказал журналистам один из собеседников.

«Что определенные проблемы есть, подтверждаю», — добавил другой человек из сферы, близкой к роду деятельности Воробья.

Аналогичную информацию мы получили и еще от одного собеседника, который подчеркнул, что «с Украиной у него перспектив уже нет и его связи больше не нужны, а неприкасаемых у нас нет».

Детали вопросов органов к людям из окружения Николая Воробья изданию неизвестны, но смысл претензий ко многим другим ранее приближенным «ко двору» бизнесменов заключался в том, что на фоне сокращения доходов те не могли выполнять взятые на себя обязательства в части отчислений на инфраструктуру, спорт, фонды и на более деликатные обязательства.

Родился Николай Воробей в Украине, иногда ему приписывают родственные связи с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Основной бизнес Воробья — оптовая торговля российскими нефтепродуктами на белорусском рынке и их экспорт за рубеж.

Воробей заработал состояние на перепродаже нефтепродуктов — а иногда, и просто российской нефти под видом белорусской, — в Украину.

Большие деньги, которые проходили через Николая Воробья, были заработаны в том числе на операциях с продукцией новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» во время, когда Новополоцком управляла Наталья Кочанова.

Лукашенковские чиновники, друзья и спортсмены бесплатно отдыхали на базе отдыха под Новополоцком, которая принадлежала Николаю Воробью, а развивалась при содействии Натальи Петкевич.

Воробей стал близок к некоторым заметным лицам в лукашенковском окружении — к Владимиру Коноплеву, Юрию Чижу.

Потом Воробей на пару с Александром Шакутиным и Алексеем Олексиным делил империю бывшего друга.

Воробья, как и Олексина, связывают со скандалом с «присадками» и «растворителями» в 2012 году.

Эти люди очень близки и имеют общие активы. Например, они вместе, под флагом «Бремино Групп», обладают льготной экономической зоной под Оршей, которую в народе называют «Оршором».

Воробей до недавнего времени имел широкие бизнес-связи среди ориентированных на Москву украинских бизнесменов. Собеседники «Нашай Нівы» также высказывают мнение, что Воробей был финансово причастен к деятельности украинских пророссийских телеканалов 112Украина, NewsOne и ZIK, которые также связывают с Медведчуком.

Нельзя исключать, что Воробей был у последнего зиц-председателем Фунтом, потому что сам Медведчук после Майдана 2014 года оказался со связанными руками.

Так, в 2018-м компания Воробья «Нефтебитумный завод» пыталась приватизировать украинский «Центрэнерго». Но украинский Фонд госимущества отклонил заявку по причине того, что «конечным бенефициаром является лицо из РФ».

Высказывалось мнение, что трубопровод «Прикарпатзахадтранс» Медведчук продал Воробью для отвода глаз, а в качестве благодарности за услугу Воробей получил контакты с людьми в России, которые определяют квоты на экспорт нефти.

В начале войны этот нефтепровод также пострадал от бомбардировок.

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