Полковник ВСУ рассказал, когда украинцы выйдут к Азовскому морю 6.10.2023, 20:38

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Роман Свитан

Основное направление движения украинских войск уже определено.

Военный обозреватель, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью Radio NV объяснил, почему Вооруженным силам Украины не удалось выйти к Азовскому морю летом, и спрогнозировал, когда это может произойти.

Свитан высказал мнение, что если бы в прошлом году Силы обороны Украины начали двигаться не на Купянск, а на Мелитополь, задача выхода к Азовскому морю была бы уже выполнена, как прогнозировали многие эксперты.

«Такие решения (куда именно направить войска — ред.) уже принимает Верховный и Главнокомандующий, и штаб, руководствуясь различными причинами, к которым обозреватели не допущены», — отметил он.

Также военный обозреватель объяснил, что, учитывая те силы и средства, которые задекларировали партнеры Украины к передаче украинским войскам, «мы могли до конца лета выйти на Азовское побережье».

«А вот сейчас уже понятно, почему этого не произошло. Потому что недостаточное количество сил и средств зашло вовремя. То есть, растяжка по поставке техники, по поставке вооружений, боеприпасов. Это растянулось и затянулось и до осени, в частности. Поэтому любые прогнозы, которые даются, они даются с учетом тех цифр, которые есть в свободном доступе и в видении развития процессов. А то, что, допустим, недостаточное количество танков подошло, не вовремя, но об этом знает только Генштаб. Это секретные, закрытые данные, и о них, конечно, никто в эфире докладывать не будет», — объяснил Свитан.

Он добавил, что несколько недель назад стало известно, что, хотя Украине обещали миллион боеприпасов, она получила лишь 300 тысяч.

«Поэтому был бы миллион боеприпасов, мы бы уже были на Азовском побережье. Сейчас его нет», — сказал военный обозреватель.

Свитан отметил, что недостаток боеприпасов могут скорректировать «механизмы замещения».

«Если нет боеприпасов, допустим, для 155-й арты в достаточном количестве, можно добавить РСЗО: под HIMARS, мы об этом говорили, ракеты М-26. Это же произошло, когда приняли решение о передаче кассетных 155-х снарядов. Как раз из-за того, что недостаточное количество боеприпасов, обещанных для выполнения боевой задачи — выхода на Азовское побережье, 90% боевой нагрузки принимает на себя именно артиллерия. Сейчас уничтожение идет за счет артиллерийского огня. А авиации у нас нет. Была бы авиация — 50%, а то и больше, до 70%, могла бы взять на себя авиация», — рассказал он.

Военный обозреватель констатировал, что основное направление движения ВСУ уже определено.

«Основную, сплошную линию фронта мы ее уже преодолели. Сейчас в районе Новопрокоповки, Работино расширяется плацдарм медленно, но, тем не менее, уверенно идет положительная динамика по расширению плацдарма. И дальнейшее движение — стратегическое направление уже одно осталось. Далее будем туда заводить войска», — сказал Свитан.

Он обратил внимание на то, что двигаться в этом направлении можно осенью, зимой и весной независимо от погоды.

«В течение всего периода осенне-зимнего, без больших проблем. И чем ближе мы будем передвигаться к Азовскому побережью, тем легче будет идти, потому что грунт ближе к морю быстрее воду впитывает и сбрасывает. Поэтому наша гусеничная техника довольно-таки неплохо по мокрому песку будет идти», — объяснил военный обозреватель.

Свитан также спрогнозировал, что, если Украина получит все обещанное оборудование, украинские военные смогут выйти к побережью Азовского моря до Нового года.

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