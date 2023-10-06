Европа накопила до зимы рекордные запасы газа 6.10.2023, 21:22

Запасы газа в ЕС и Великобритании составили 1096 тераватт-часов.

Европа войдет в зимний отопительный сезон с рекордным количеством газа в хранилищах, пишет Reuter.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 30 сентября запасы газа в Европейском Союзе и Великобритании составили 1096 тераватт-часов (ТВт-ч).

На дату завершения основного летнего сезона пополнение запасов было на 172 ТВт-ч (19%) выше среднего сезонного значения за предыдущие десятилетия.

Хранилища были заполнены на 96%, что является вторым высоким показателем после 2019 года по сравнению с десятилетним сезонным средним показателем 87%.

«Высокий уровень стартовых запасов в сочетании с новыми терминалами для импорта СПГ (LNG) и определенным количеством хранящегося в Украине дополнительного газа должны обеспечить комфортные запасы, независимо от погоды зимой 2023/2024»,- отмечает агентство.

Цены на газ остаются высокими по сравнению с годами до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Они примерно на 55% выше среднего в 2010-2020 годах.

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