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В белорусском магазине нашли товар за 0 рублей 0 копеек

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  • 6.10.2023, 21:28
  • 1,292
В белорусском магазине нашли товар за 0 рублей 0 копеек

Но на кассе цена оказалась другой.

Если верить ценникам, некоторые товары в магазинах можно брать бесплатно. Наш читатель Павел увидел в минском магазине цену за банку детского питания в ноль рублей ноль копеек. И пошел покупать. Что было дальше — Павел рассказал журналисту Onlíner.

На кассе Павлу пробили детское питание по 2,09 рубля за каждую баночку. Он направился в инфоцентр добиваться справедливости.

«В инфоцентре я спросил у работницы: обязаны ли мне продать товар по указанной цене? Получив положительный ответ, я показал работнице фото и чек. Девушка поменялась в лице и начала говорить о техническом сбое, стала извиняться. Пришлось успокоить словами, что не требую возврата денег, лишь быть более внимательными».

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