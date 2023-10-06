Леди катастрофы 1 Telegram-канал «СерпомПо»

6.10.2023, 21:30

1,766

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Симоньян сослужила «хорошую» службу кремлевской верхушке.

Показательна история со сказанными между прочим словами российской пропагандистки Симоньян о термоядерном взрыве «где-нибудь над Сибирью», последовавшая затем возмущенная реакция, включая петицию с требованием прилечь Симоньян к ответственности за экстремизм и оскорбление сибиряков (уже почти 40 тыс. подписавших).

Симоньян сослужила «хорошую» службу кремлевской верхушке, найдя подходящий повод и объяснив, в данном случае жителям Сибири, насколько безответственны персонажи во власти, терпящие при себе такую обслугу.

Наглядно были показаны необразованность, совершенное безразличие к людям, непонимание того, какие слова можно говорить, а какие нельзя. И то, что Симоньян, вместо того чтобы прикусить язык и извиниться, бросилась атаковать тех, кто «написать» на нее заявление, только ухудшает ситуацию.

Не для нее, а для всей системы великого геополитика, которую она представляет. Это продолжение делигитимации нынешней верхушки в глазах людей, доказательство, что права на власть у нее нет. Можете, например, представить себе какого-нибудь советского руководителя, который публично рассуждал бы о том, что было бы неплохо взорвать ядерную бомбу над Сибирью? Хотя бы «в шутку».

Единственной разумной реакций было бы немедленно снять Симоньян с работы, отправить ее в отставку и заявить о том, что нахождение таких людей на руководящих постах неприемлемо.

Но ведь этого нельзя ожидать, так как руководство Симоньян такое же, как она сама. Отличие лишь в том, что руководство выступает с ядерными угрозами миру, а Симоньян, получается, неуклюже, «от большого ума», обернула их на Россию. Замыкая, так сказать, круг.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».