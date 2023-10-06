Ученые придумали, как обратить старение вспять 1 6.10.2023, 21:37

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Корейские ученые заявили, что разработали эффективную и целенаправленную сенолитическую терапию.

Ученые из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) в Южной Корее заявили, что разработали эффективную и целенаправленную сенолитическую терапию. Сенолитики (англ. senolytics от senile — дряхлый и lytic — лизирующий, разрушающий) — класс противовозрастных лекарственных препаратов, отличительной особенностью которых является способность избирательно инициировать гибель постаревших клеток, пишет «Хайтек».

Исследователи разработали органические молекулы, которые могут избирательно воздействовать на рецепторы, сверхэкспрессированные в мембранах стареющих клеток. Работая с более высокими уровнями активных форм кислорода (АФК) в старых клетках, эти молекулы способствовали образованию дисульфидных связей и олигомеров, которые связываются вместе.

Проще говоря, самосборка этого олигомера образует белковоподобную структуру альфа-спирали. Она успешно связывается с митохондриальными мембранами стареющих клеток, разрушая клетку и вызывая ее самоуничтожение. Только стареющие клетки уязвимы для этой скрытой атаки. В отличие от здоровых клеток, они отличаются слабой целостностью митохондриальной мембраны.

Этот пептидный сенолитик протестировали на возрастной дегенерацию желтого пятна на модели мышей. Результаты оказались многообещающими: ученые отметили значительное снижение ключевых маркеров стареющих клеток после того, как стареющий пигментный эпителий сетчатки был нацелен и уничтожен сенолитиком. Ученые отметили заметное улучшение зрительных функций у пожилых мышей.

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