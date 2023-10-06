закрыть
6 октября 2023, пятница, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые придумали, как обратить старение вспять

1
  • 6.10.2023, 21:37
  • 1,018
Ученые придумали, как обратить старение вспять

Корейские ученые заявили, что разработали эффективную и целенаправленную сенолитическую терапию.

Ученые из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) в Южной Корее заявили, что разработали эффективную и целенаправленную сенолитическую терапию. Сенолитики (англ. senolytics от senile — дряхлый и lytic — лизирующий, разрушающий) — класс противовозрастных лекарственных препаратов, отличительной особенностью которых является способность избирательно инициировать гибель постаревших клеток, пишет «Хайтек».

Исследователи разработали органические молекулы, которые могут избирательно воздействовать на рецепторы, сверхэкспрессированные в мембранах стареющих клеток. Работая с более высокими уровнями активных форм кислорода (АФК) в старых клетках, эти молекулы способствовали образованию дисульфидных связей и олигомеров, которые связываются вместе.

Проще говоря, самосборка этого олигомера образует белковоподобную структуру альфа-спирали. Она успешно связывается с митохондриальными мембранами стареющих клеток, разрушая клетку и вызывая ее самоуничтожение. Только стареющие клетки уязвимы для этой скрытой атаки. В отличие от здоровых клеток, они отличаются слабой целостностью митохондриальной мембраны.

Этот пептидный сенолитик протестировали на возрастной дегенерацию желтого пятна на модели мышей. Результаты оказались многообещающими: ученые отметили значительное снижение ключевых маркеров стареющих клеток после того, как стареющий пигментный эпителий сетчатки был нацелен и уничтожен сенолитиком. Ученые отметили заметное улучшение зрительных функций у пожилых мышей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин