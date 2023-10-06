В белорусской казне ожидается рекордная «дыра» 6.10.2023, 21:50

Бюджет снова будет дефицитным.

Чиновники опубликовали проект республиканского бюджета на 2024 год. Пятый год подряд он планируется дефицитным. В следующем году нехватка средств, как планируется, будет на уровне почти 4 млрд 751,1 млн рублей, пишет «Зеркало».

Расходы республиканского бюджета на 2024 год запланированы на уровне почти 44 млрд 657,4 млн рублей, а доходы — почти на 4 млрд 751,1 млн рублей меньше. То есть на таком уровне прогнозируется дефицит госбюджета.

О том, что в 2024 году верстается дефицитный госбюджет, ранее сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

Напомним, на 2023 год дефицит республиканского бюджета ожидается на уровне 3 млрд 173,8 млн рублей. На 2022 год был заложен дефицит госбюджета на уровне 2,9 млрд рублей, на 2021 год — 4 млрд рублей, а на 2020-й — чуть меньше 1 млрд рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».