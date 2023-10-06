В белорусской казне ожидается рекордная «дыра»
- 6.10.2023, 21:50
Бюджет снова будет дефицитным.
Чиновники опубликовали проект республиканского бюджета на 2024 год. Пятый год подряд он планируется дефицитным. В следующем году нехватка средств, как планируется, будет на уровне почти 4 млрд 751,1 млн рублей, пишет «Зеркало».
Расходы республиканского бюджета на 2024 год запланированы на уровне почти 44 млрд 657,4 млн рублей, а доходы — почти на 4 млрд 751,1 млн рублей меньше. То есть на таком уровне прогнозируется дефицит госбюджета.
О том, что в 2024 году верстается дефицитный госбюджет, ранее сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.
Напомним, на 2023 год дефицит республиканского бюджета ожидается на уровне 3 млрд 173,8 млн рублей. На 2022 год был заложен дефицит госбюджета на уровне 2,9 млрд рублей, на 2021 год — 4 млрд рублей, а на 2020-й — чуть меньше 1 млрд рублей.