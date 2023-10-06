В Гродно поспела клубника 6.10.2023, 22:12

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По словам дачников, ягоды такие же вкусные, как летом.

Сентябрь-2023 выдался по-летнему теплым, он успел побить многолетний рекорд и точно останется в нашей памяти.

А вот растениям пришлось непросто: из-за температурных перепадов некоторые из них «перепутали» лето и осень.

Например, читатели newgrodno.by заглянули на дачу – и очень удивились. На кустах появились яркие ягоды.

«Вкус такой же, как и летом. Ягоды очень сладкие и сочные. На рынке таких не найдете. Урожай у нас обычно не очень большой. Может, за сезон ведро собрали. Но осенью никогда клубники не видели», – рассказал читатель.

Впрочем, возможно, рекорд не последний. Рядом с ягодами можно заметить и новые цветы. Если тепло вернется, клубника вполне может порадовать и еще одним урожаем.

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