В Гродно поспела клубника
- 6.10.2023, 22:12
- 1,548
По словам дачников, ягоды такие же вкусные, как летом.
Сентябрь-2023 выдался по-летнему теплым, он успел побить многолетний рекорд и точно останется в нашей памяти.
А вот растениям пришлось непросто: из-за температурных перепадов некоторые из них «перепутали» лето и осень.
Например, читатели newgrodno.by заглянули на дачу – и очень удивились. На кустах появились яркие ягоды.
«Вкус такой же, как и летом. Ягоды очень сладкие и сочные. На рынке таких не найдете. Урожай у нас обычно не очень большой. Может, за сезон ведро собрали. Но осенью никогда клубники не видели», – рассказал читатель.
Впрочем, возможно, рекорд не последний. Рядом с ягодами можно заметить и новые цветы. Если тепло вернется, клубника вполне может порадовать и еще одним урожаем.