закрыть
6 октября 2023, пятница, 23:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин проговорился о проблемах с одной из главных ракет ядерной триады России

3
  • 6.10.2023, 22:18
  • 5,850
Путин проговорился о проблемах с одной из главных ракет ядерной триады России

Советское ядерное наследство стремительно превращается в рухлядь.

Российский оборонно-промышленный комплекс испытывает проблемы с одной из главных ракет «ядерной триады», призванной заменить советское ядерное наследство, которое стремительно превращается в рухлядь.

Ракетный комплекс «Сармат», который разрабатывается на замену стоящим на вооружении с 1980х межконтинтеальным ракетам «Воевода» (Satan в классификации НАТО), до сих пор не запущен в серийное производство и не поступил в войска, признал президент Владимир Путин.

О том, что серийное производство «Сармата» уже началось, еще в декабре 2022 года докладывал генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь. В сентябре 2023 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что ракета поставлена на вооружение.

Но Путин, выступая на Валдайском форуме 6 сентября, признал, что и то, и другое еще только предстоит сделать. «Мы фактически закончили работу над „Сарматом“, над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, чтобы <…> перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время», — сказал президент.

Ракету «Сармат» начали разрабатывать в 2013 году, а Путин обещал, что уже в 2020-м она поступит в войска. Конструкторам и заводам пришлось торопиться: ракета должна была заменить «Воеводы», которые советские генералы считали одним из лучших элементов ядерной триады. Разработка украинского КБ «Южное», эта ракета имеет сразу 10 боеголовок и 40 ложных целей, что делает ее, как считается, неуязвимой для ПРО.

Однако гарантийный срок эксплуатации «Воевод» истек еще в середине 2000х, а затем его продлили до 2016 года.

Считается, что у России есть до 40 «Воевод». Но «на практике мы можем считать ноль», сказал The Moscow Time военный эксперт Павел Лузин: «У них уже все сроки давно истекли».

Сроки же по созданию замены — «Сармата», или «Сатаны-2» — оказались сорваны, и ракета не готова. «Было всего два испытания этой ракеты. Одно успешное, другое провальное. Последнее было провальным», — отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Ставить ракету на вооружение при таких вводных — это «технический авантюризм чудовищного масштаба», считает он.

Фактически происходит ядерное разоружение России. Паритет по количеству носителей с США — «иллюзия», считает Лузин. У Штатов на март 2023 было 662 носителя, Россия в сентябре 2022 года заявляла о 540. «На практике сегодня мы можем насчитать со всеми допущениями максимум только 484», — говорит Лузин.

Помимо отживших свое «Воевод», не пригодны к использованию примерно половина стратегических ракетоносцев Ту-95МС, несколько атомных подлодок, ракеты «Тополь», перечисляет эксперт. «Кремль сопротивляется реальности», но России и «не нужно столько ракет», считает он: «Сокращение ядерного арсенала — благо для России».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин