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Свитан: Украина за год «отминусует» весь Черноморский флот РФ

  • 6.10.2023, 22:43
Свитан: Украина за год «отминусует» весь Черноморский флот РФ

Он уже находится в ловушке.

Военный эксперт Роман Свитан оценил украинские удары по Севастополю и спрогнозировал, когда Черноморский флот РФ может быть окончательно уничтожен, а также какие ресурсы для этого потребуются.

Как рассказал он в интервью на канале «Утро февраля», флот РФ в Черном море находится в ловушке, ведь «Черное море это рукомойник с одним выходом воды - через Турцию».

«Это показывает саму проблему для любого флота... в этом маленьком пространстве, можно сказать, как в клетке, закрыт Черноморский флот Российской Федерации - где-то до сотни кораблей», - рассказал эксперт.

Свитан отметил, что для уничтожения всех этих кораблей нужно около тысячи единиц боевого снаряжения – ракет, безэкипажных катеров, подводных, воздушных бесплотников - по десятку на один корабль для затопления.

«Мы сейчас производим определенное количество средств поражения, которые могут затопить весь Черноморский флот - надо просто время - время для производства и время для того, чтобы поймать их в этом закрытом пространстве Черного моря», - отметил он.

Эксперт добавил, что это обязательно произойдет, ведь уйти из Черного моря российский флот просто не может.

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