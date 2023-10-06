Свитан: Украина за год «отминусует» весь Черноморский флот РФ
- 6.10.2023, 22:43
Он уже находится в ловушке.
Военный эксперт Роман Свитан оценил украинские удары по Севастополю и спрогнозировал, когда Черноморский флот РФ может быть окончательно уничтожен, а также какие ресурсы для этого потребуются.
Как рассказал он в интервью на канале «Утро февраля», флот РФ в Черном море находится в ловушке, ведь «Черное море это рукомойник с одним выходом воды - через Турцию».
«Это показывает саму проблему для любого флота... в этом маленьком пространстве, можно сказать, как в клетке, закрыт Черноморский флот Российской Федерации - где-то до сотни кораблей», - рассказал эксперт.
Свитан отметил, что для уничтожения всех этих кораблей нужно около тысячи единиц боевого снаряжения – ракет, безэкипажных катеров, подводных, воздушных бесплотников - по десятку на один корабль для затопления.
«Мы сейчас производим определенное количество средств поражения, которые могут затопить весь Черноморский флот - надо просто время - время для производства и время для того, чтобы поймать их в этом закрытом пространстве Черного моря», - отметил он.
Эксперт добавил, что это обязательно произойдет, ведь уйти из Черного моря российский флот просто не может.