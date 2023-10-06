Железнодорожники поделились подробностями взрыва на станции Озерище 1 6.10.2023, 22:55

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Взрыв был мощным.

«Сообщество железнодорожников» сообщает, что сегодня весь день силовики находились в зданиях управления БелЖД и проводили опросы сотрудников железной дороги.

Кроме того, железнодорожники подтверждают и усиление охраны на ЖД.

Также стал известен ряд подробностей ночного взрыва на ст. Озерище:

Взрыв по станции Озерище произошел в междупутье 4 и 6 путей;

Мощность взрыва оценивается как достаточно высокая;

Серьезных повреждений инфраструктуры (путей и других сооружений и устройств) не произошло;

Последствия взрыва не повлекли за собой задержек поездов и перерывов в движении, так-как 1 и 2 главный путь небыли повреждены;

Необходимость в восстановительных и значительных ремонтных работах отсутствует.

Напомним, в ночь на 6 октября в Колодищах и минском Уручье был слышен звук взрыва. Очевидцы говорят, что в некоторых домах «затряслись окна».

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