На Германию давят с требованием отправить Украине ракеты Taurus 6.10.2023, 23:22

Но Шольц боится.

Великобритания и Франция предоставляют Киеву ракеты большой дальности, а на Германию нарастает давление с требованием передать Taurus, сообщает The New York Times.

Администрация президента США Джо Байдена не сделала публичных заявлений о том, что она отправляет Украине свои армейские тактические ракетные системы ATACMS.

Они могут дать Украине импульс в контрнаступлении против российских сил.

«Но европейские чиновники и эксперты по безопасности говорят, что они ожидают скорого заявления США, которое повысит ставки для канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он пожертвовал Украине ракеты Taurus», — говорится в материале.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала, что Шольц находится под сильным давлением и, возможно, захочет прекратить эту дискуссию.

Она уточнила, что если американцы дадут добро на поставку своих ATACMS, тогда это может привести к поставке ракет Taurus.

Представитель правительства Германии заявил в четверг, что позиция Шольца осталась неизменной по сравнению с прошлым месяцем, когда канцлера напрямую спросили о Taurus, и он дал понять журналистам, что никакого решения принято не было.

В течение большей части прошлого года правительство Германии стремилось объявить о передаче бронетехники, систем ПВО и боевых танков одновременно с аналогичными заявлениями со стороны Соединенных Штатов.

«Ракеты большой дальности являются одной из последних крупных систем вооружений, которые Украина потребовала от Запада, но опасения, что они могут нанести удар по российской территории и привести к эскалации войны, посеяли нежелание как в Берлине, так и в Вашингтоне отправлять их», — пишет NYT.

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