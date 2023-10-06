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Лукашенко упрекнул белорусок в том, что они не хотят рожать

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  • 6.10.2023, 23:43
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Лукашенко упрекнул белорусок в том, что они не хотят рожать

Однако пропагандисты нападают на многодетных.

Лукашенко упрекнул белорусок в том, что они не хотят рожать

Об этом диктатор заявил 6 октября во время рабочей поездки в Брестскую область.

— Нам нужны люди. Демографическая проблема… У нас тот провал 90-х сейчас сказывается. Ну не ахти, что вы и рожать хотите сегодня, женщины, — упрекнул Лукашенко.

Несмотря на слова диктатора, его пропагандисты, как писал сайт Charter97.org, начали целую кампанию против многодетных.

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