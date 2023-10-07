Ватный таксист во главе России Татьяна Даниленко

7.10.2023, 5:55

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Татьяна Даниленко

Ядерным государством управляет человек с психологией деклассированного элемента.

Последний спич Путина очень напоминает то, что говорят ватные таксисты, опущенные алкаши, политически озабоченные бомжи.

Не мы начали эту войну – нас вынудили, никаких ЧВК в России нет и не было, Одесса – русский огород…

В принципе, если бы кого-нибудь из них поставить на трон вместо Путина, было то же самое.

Ядерным государством управляет человек с психологией опущенного деклассированного элемента.

Народ и элиты ядерного государства поддерживают риторику и действия опущенного деклассированного элемента без религиозных, понятийных и этических стопов.

К сожалению, Запад этого не понимает. Они боятся неконтролируемого распада России в случае ее военного поражения. Хотя большая угроза для мира – это не нанести полного поражения России. Тогда у нее будут развязаны руки на любые абсурдные с точки зрения нормальной логики действия. Если страна считает нормой бить «Искандерами» по сельскому поминальному обеду, почему ей не нанести ядерный удар по любой точке планеты «по просьбе трудящихся», чтобы окончательно парализовать цивилизованный мир?

Татьяна Даниленко, «Фейсбук»

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