Politico: США могут предложить Польше «Железный купол» в обмен на Patriot для Украины 7.10.2023, 8:09

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Инициативу озвучили на закрытом брифинге.

В администрации президента США Джо Байдена якобы рассматривают возможность предложить Польше трехстороннюю сделку с системами противовоздушной обороны. Вашингтон может предложить Варшаве «Железный купол».

В замен на это Польша должна будет передать Украине часть своих систем ПВО «Patriot». Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило издание Politico.

Журналисты узнали, что с такой инициативой выступил американский сенатор Крис Ван Холлен на закрытом брифинге, который проводили в верхней палате Конгресса представители министерства обороны США.

Как говорится в материале, Польша как член Североатлантического Альянса может получить американские системы «Железный купол» и передать Украине часть своих систем Patriot.

Этот вопрос возник после того, как Израиль отклонил просьбу Штатов и Украины предоставить «Железный купол» Киеву.

На вооружении США есть две батареи «Железный купол», в будущем государство планирует закупить еще три.

«Железный купол» – противоракетная, противоминометная и противоартиллерийская система высокой эффективности. Разработана она была израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Система может перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км, и даже самолеты на высоте до 10 км.

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