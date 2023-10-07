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Родственники «вагнеровцев» набросились на Путина и обвинили его предательстве

  • 7.10.2023, 8:15
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Родственники «вагнеровцев» набросились на Путина и обвинили его предательстве

Главу Кремля жестко поставили на место.

Поклонники Евгения Пригожина, а также друзья и близкие наемников из «ЧВК Вагнер» заявили о разочаровании в российском президенте. Он фактически обвинил «вагнеровцев» в самоподрыве на самолете Пригожина, а также заявил о необходимости проверки их тел на наличие наркотических веществ.

«Мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина», — сказал Путин.

В соцсетях бурно отреагировали на заявления российского президента, сообщает «Можем объяснить».

«Как подленько теперь грязью поливают. Да и не кто нибудь, а сам царь».

«Обливает г…ном Пригожина, а получается сам в говне. Как низко пал президент, дальше некуда».

«Своих же сдал. Обидно за погибших: кому война, а кому мать родна».

«Это тот случай, когда Володе лучше было б не говорить вообще, чем сказать такую ахинею без фактов на руках».

«Царь не туда пошел. Как можно такой бред нести? Неужели думает, что народ тупой?»

«Похоже, будет версия такая: Пригожин нанюхался кокаина и в экстазе, разбрасывая по самолету миллиард денег, подорвал себя сам. Схавают ли это подданные Ладимир Василича? Конечно, они и не такое хавали».

Близкие к «ЧВК Вагнер» паблики тоже раскритиковали версию Путина.

«У ЧВК «Вагнер» был есть и будет свод правил касательно этой темы. Приведу некоторые из них: 10. На войне и дома – не бухай. 11. На войне и дома – не употребляй наркотики», — пишет один из таких пабликов.

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