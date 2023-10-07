В Беларуси повышают налоги для сдающих в аренду квартиры и гаражи 7.10.2023, 8:20

2,634

Как теперь будут выглядеть ставки в разных городах.

В Беларуси в 2024 году собираются поднять ставки подоходного налога для тех, кто сдает в аренду жилье, гаражи, машино-места. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

Как хотят повысить налог для сдающих в аренду жилье

В Минске подоходный налог за сдачу одной комнаты в 2024 году намерены поднять до 47 рублей. Сейчас эта ставка составляет 43,9 рубля. Рост — на 7,1%. Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Для областных городов налог хотят повысить до 44 рублей (сейчас — 41,2 рубля). Рост — на 6,8%.

Для 16 городов этот подоходный налог намерены поднять до 29 рублей. Это Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск. Сейчас он составляет 27 рублей.

Для других городов областного, районного подчинения и поселков городского типа налог собираются увеличить до 21 рубля (сейчас — 19,8 рубля), а во всех остальных населенных пунктах — до 15 рублей (сейчас — 14,2 рубля).

Как могут поднять ставки за сдачу в аренду гаражей

В Минске налог за сдачу одного железобетонного или кирпичного гаража намерены повысить в 2024 году до 20 рублей (сейчас — 18,2 рубля), в областных центрах — до 17 рублей (сейчас — 15,6 рубля), в 16 городах, о которых шла речь выше, — до 11 рублей (сейчас — 10 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».