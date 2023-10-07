Четверо бойцов ВСУ заставили россиян бежать с укрепленной позиции 7.10.2023, 8:37

И ликвидировали пятерых из них.

Шестеро российских оккупантов пытались скрыться со своей позиции во время ее штурма украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, примечательно, что на кадрах, запечатленных украинским беспилотником, видна штурмовая группа, в которую входят четыре украинских воина. Бегство с позиции большинства оккупантов стоило жизни (на записи можно разглядеть) 5 ликвидированным захватчикам.

«Видео снято нашим разведывательным дроном во время захвата и зачистки российских позиций бойцами 2-го горно-штурмового батальона 128-й ОГШБр на Запорожском направлении. Во время штурма оккупанты покидают свои позиции, но убежать удалось не всем. Многим «повезло» навсегда остаться в украинской земле, которую они так стремились захватить», - прокомментировал видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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