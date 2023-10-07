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«Земля под ногами перевернулась»

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  • 7.10.2023, 9:08
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«Земля под ногами перевернулась»

Честный отзыв белоруса о проблемном Geely Atlas Pro.

Два года назад Валентин купил новый Geely Atlas Pro, полгода ездил на авто и не мог нарадоваться тому, что наконец-то впервые стал владельцем нового автомобиля, пишет onliner.by.

Но радость быстро закончилась, и начались, как говорит сам герой, «сюрпризы»: «Земля под ногами перевернулась. У меня сколько было неновых автомобилей — такого не было. В принципе такого не должно было быть. А оно случилось».

Вздутие краски на крышке багажника и несколько перекрасок, глюки камеры заднего вида, выход из строя ступичного подшипника — вот список проблем, с которыми столкнулся Валентин за время эксплуатации машины. В качестве подтверждения своих слов мужчина показывает довольно внушительную папку с документами от дилера. Внушительной папку можно назвать, потому как этот Geely Atlas Pro был выпущен только в 2021 году. На одометре всего 15 тысяч километров пробега, а на тонометре — давление 150.

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