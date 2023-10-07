Классический пример глупости Лукашенко 6 Андрей Михайлович , «Обозреватель»

7.10.2023, 9:17

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Давайте вспомним, как все начиналось.

Начинается новый этап истории поглощения Беларуси Кремлем по китайскому плану.

Конечно же, в соответствии с филигранно подготовленным планом Поднебесной. А давайте вспомним, как все хорошо начиналось? С кредитов, признаний в любви, поздравлений и прочей мишуры.

Как рупоры пропаганды 24/7 вещали то о море латиноамериканской нефти, то о вечной и нерушимой дружбе между Беларусью и Китаем…

Классический пример глупости правителя страны, сдавший ее с потрохами ради жажды упоения властью! При этом Лукашенко продолжает личный инаугурационный путь в виде озвучки чужих сценариев. «Крепкий хозяйственник» стал просто говорящей головой для где-то написанных текстов. Хотя вряд ли у кого-то остаются иллюзии относительно того, кто именно пишет для него сценарии…

Некогда правитель, внешне формально имеющий рычаги влияния, сегодня выполняет функции четко выполняющего команды, загнанного на определенное для него место клерка. При этом фигура хитрого, но недалекого недофюрера всея Беларуси, сидящего на коротком поводке, полностью устраивает Кремль.

План взятия под контроль всех сфер жизни Беларуси существует в России давно, периодически корректируясь в деталях. С самого начала создания «союзного государства» - от лукавой идеи 1994 г. до подписания в 1996-м, затем и в 1999-м гг., Кремль особо аппетитов не скрывал. Москва планомерно следовала своей цели - поглотить всю территорию и ресурсы Беларуси. Создавались условия для оттока и ассимиляции славянского населения страны, ковались верные российским идеалам кадры, население интегрировалось в российское общество и пространство.

Тогда еще нигде не звучала концепция «русского мира», фактически формализировавшая ранее закамуфлированные хотелки России. В связи с этим у стран возникали разногласия, порой перерастающие в конфликты и перманентные медиа-войны.

Просьбы диктатора из Минска часто игнорировались его московским визави, а «союзная интеграция» (читай - поглощение) все еще де-юре не завершена. Но вернемся к китайскому плану и его реализации Кремлем.

Андрей Михайлович , «Обозреватель»

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