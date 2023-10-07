закрыть
7 октября 2023, суббота, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«47-летний руководитель, как школьник, не перебивая, внимательно слушал инструкции мошенников»

8
  • 7.10.2023, 9:36
  • 6,532
«47-летний руководитель, как школьник, не перебивая, внимательно слушал инструкции мошенников»

В Мозыре провели «аферу века».

Жительница Мозыря после общения с «сотрудником банка» предложила подключить к «спецоперации» своего мужа. В итоге вместе они отдали мошенникам 21,6 тысячи рублей, сообщает приближенный к МВД телеграм-канал.

Сообщается, что 52-летней жительнице Мозыря поступил звонок в Telegram от «сотрудника банка». Ей сообщили, что на ее имя хотят взять кредит, поэтому надо отменить операцию. А для этого ей самой необходимо оформить несколько кредитов. Об этом звонке и «проводимой операции» женщину попросили никому не рассказывать. Мозырянка испугалась, что ей могут не дать в банке столько денег, и попросила разрешения подключить к «операции» своего мужа. Получив согласие, она передала ему трубку.

«47-летний руководитель, который недавно сам рассказывал своим подчиненным о звонках мошенников и предупреждал не общаться с ними и не выполнять их указания, как школьник, не перебивая, внимательно слушал инструкции, а потом вместе с супругой установили на смартфон приложение удаленного доступа Rustdesk и отправились по всем отделениям банков в городе, чтобы оформить кредиты и перевести деньги на предоставленные мошенниками счета», — рассказали в телеграм-канале.

В результате женщина смогла оформить два кредита — на 2800 и 3800 рублей, а вот ее супругу согласовали кредит на 15 тысяч. Во всех отделениях у пары интересовались, для чего они берут кредиты и не поступали ли им звонки с указанием сделать это. Но супруги четко выполняли полученные от «службы безопасности банка» инструкции и говорили, что это на личные нужды.

Получив кредиты, пара перевела деньги через инфокиоски на указанные мошенниками счета. Собрав чеки, они отправились домой ждать звонка. Но на следующий день им так никто и не перезвонил. Всю переписку и информацию о звонках мошенники удалили через ранее установленное жертвами приложение. Когда супруги поняли, что их «развели», то обратились в милицию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин