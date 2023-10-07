«47-летний руководитель, как школьник, не перебивая, внимательно слушал инструкции мошенников» 8 7.10.2023, 9:36

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В Мозыре провели «аферу века».

Жительница Мозыря после общения с «сотрудником банка» предложила подключить к «спецоперации» своего мужа. В итоге вместе они отдали мошенникам 21,6 тысячи рублей, сообщает приближенный к МВД телеграм-канал.

Сообщается, что 52-летней жительнице Мозыря поступил звонок в Telegram от «сотрудника банка». Ей сообщили, что на ее имя хотят взять кредит, поэтому надо отменить операцию. А для этого ей самой необходимо оформить несколько кредитов. Об этом звонке и «проводимой операции» женщину попросили никому не рассказывать. Мозырянка испугалась, что ей могут не дать в банке столько денег, и попросила разрешения подключить к «операции» своего мужа. Получив согласие, она передала ему трубку.

«47-летний руководитель, который недавно сам рассказывал своим подчиненным о звонках мошенников и предупреждал не общаться с ними и не выполнять их указания, как школьник, не перебивая, внимательно слушал инструкции, а потом вместе с супругой установили на смартфон приложение удаленного доступа Rustdesk и отправились по всем отделениям банков в городе, чтобы оформить кредиты и перевести деньги на предоставленные мошенниками счета», — рассказали в телеграм-канале.

В результате женщина смогла оформить два кредита — на 2800 и 3800 рублей, а вот ее супругу согласовали кредит на 15 тысяч. Во всех отделениях у пары интересовались, для чего они берут кредиты и не поступали ли им звонки с указанием сделать это. Но супруги четко выполняли полученные от «службы безопасности банка» инструкции и говорили, что это на личные нужды.

Получив кредиты, пара перевела деньги через инфокиоски на указанные мошенниками счета. Собрав чеки, они отправились домой ждать звонка. Но на следующий день им так никто и не перезвонил. Всю переписку и информацию о звонках мошенники удалили через ранее установленное жертвами приложение. Когда супруги поняли, что их «развели», то обратились в милицию.

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