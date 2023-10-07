Как легко получить повышение на работе: необычный прием 2 7.10.2023, 9:50

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В чем суть метода «двойное продвижение».

Каждый человек хочет получить повышение на работе, но для этого нужно прилагать немало усилий. Но исследователи нашли действенный прием «двойного продвижения», который поможет подняться по карьерной лестнице.

Издание Daily Mail опубликовало исследование ученых, которое показывает, что нужно подчеркивать не только свои достижения, но и успехи своих коллег. Такая тактика создаст хорошее впечатление о вас, как о компетентном и профессиональном работнике.

По словам исследователей, если одновременно описывать достоинства других и рассказывать о своих достижениях, то у людей будут возникать приятные ощущения к вам.

Метод двойного продвижения заключается в том, что нужно подчеркивать успехи коллег тогда, когда их нет рядом. Это не тот случай, что нужно наладить отношения с человеком и вы говорите ему в лицо что-нибудь хорошее.

Нужно продемонстрировать третьей стороне, то есть руководителю, что вы заботитесь о своих коллегах и хорошо к ним относитесь. Так вы покажете свои хорошие стороны, профессионализм и компетентность.

Команда из Университета Вандербильта, Университета Джорджа Мейсона и Университета Пенсильвании провела исследования, где опросили менеджеров по найму, которые сказали, что большинство кандидатов рассказывали лишь о своих навыках и качествах, тогда как лишь небольшое количество людей использовали двойное продвижение.

Ученые это объясняют тем, что люди на собеседовании с руководителем о возможном повышении даже не думают говорить о других положительно или просто волнуются, что будут выглядеть хуже.

Исследователи провели семь экспериментов, где участвовало 1488 участников. В одном из экспериментов 200 менеджеров по найму попросили рассказать о коллегах, с которыми они вместе работали над проектом и оценили себя.

Участник, использовавший метод двойного продвижения написал, что проект был успешным благодаря командной работе. Также он рассказал о своих обязательствах и успехах коллеги.

Другой участник использовал метод саморекламы и написал, что проект был успешен благодаря эффективным техническим деталям и рассказал о своем вкладе и навыках.

Менеджеры оценили обоих кандидатов одинаково по компетентности, но участник с двойным продвижением получил более высокую оценку человеческих качеств и произвел более приятное впечатление.

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