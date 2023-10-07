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Россия атаковала Одесскую область сверхзвуковыми ракетами «Оникс»

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  • 7.10.2023, 10:03
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Россия атаковала Одесскую область сверхзвуковыми ракетами «Оникс»

Есть попадания в здание пансионата и объект припортовой инфраструктуры.

В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали гражданскую и припортовую инфраструктуру Одесщины сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Попадание пришлось в здание пансионата и зернохранилище возле порта, пострадали четыре человека.

О последствиях очередного военного преступления захватчиков сообщили в Telegram Силы обороны юга и начальник Одесской ОГА Олег Кипер. Отмечается, что ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса «Бастион» во временно оккупированном Крыму.

Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов – в них выбиты окна.

По словам Кипера, четыре человека получили ранения от обломков стекла. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, как ранее объяснили в Воздушных силах ВСУ, «Ониксы» предназначены для уничтожения кораблей. Этим обусловлена и ключевая особенность «Ониксов» – летят очень низко над водой, что делает их практически недостижимыми для украинской ПВО целями.

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