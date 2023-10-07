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В Беларуси подняли налог для владельцев собак

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  • 7.10.2023, 10:07
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В Беларуси подняли налог для владельцев собак

На сколько и кто его должен платить?

В 2024 году для владельцев собак собираются поднять налоги. Это прописано в проекте изменений в Налоговый кодекс.

Сейчас ставка этого сбора составляет 11,1 рубля, а за потенциально опасные породы собак — 55,5 рубля. Этот налог хотят увеличить до 11,9 и 59,6 рубля соответственно.

Этот сбор должны платить те, чьим собакам больше трех месяцев. Его надо вносить один раз в три месяца. Чтобы платить налог за собаку, ее нужно зарегистрировать. Это можно сделать в ЖЭУ по месту жительства. Счет за содержание собаки выставляют в жировках на оплату коммунальных услуг.

За неуплату налога за владение собаками, как и любого другого налога, можно получить штраф. Если не зарегистрировать питомца, можно получить штраф до 15 базовых, или 555 рублей.

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