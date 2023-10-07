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Появилось видео прямого попадания ракеты в жилой дом в Тель-Авиве

  • 7.10.2023, 10:33
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Появилось видео прямого попадания ракеты в жилой дом в Тель-Авиве

В многоэтажке образовалась сквозная дыра.

В сети опубликовали видео прямого попадания ракеты, запущенной палестинскими боевиками в жилой дом в Тель-Авиве. В многоэтажке образовалась сквозная дыра, из которой шел черный дым.

Кадры авторства Эрика Мармора обнародовали в Telegram-канале «Дежурный по Израилю». На них зафиксированы значительные разрушения. Всего в это утро из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 300 ракет.

Кроме того, сообщается, что вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и стали расстреливаться из пулеметов мирных граждан. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи хранилищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Власти Израиля объявили чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа. Армия обороны Израиля опубликовала карту, на которой видно, какие территории больше всего пострадали от массированных ракетных обстрелов.

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