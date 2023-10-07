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Атака войск РФ под Купянском захлебнулась

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  • 7.10.2023, 10:50
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Атака войск РФ под Купянском захлебнулась

ВСУ сожгли российские танки.

Войска России при поддержке бронетехники пошли в наступление на Купянском направлении. Атака захлебнулась, передает dialog.ua.

Об этом также сообщил в своем блоге в Telegram военнослужащий 24-й штурмовой бригады «Айдар» ВСУ с позывным «Осман».

Вечером 6 октября боец ВСУ сообщил о «тяжелых боях» в районе Купянска, что на Восточном фронте.

Чуть позже он сообщил, что российская атака была отбита, враг понес тяжелейшие потери и откатился назад.

«4 танка, 3 БМП и 2 БТР потеряли россияне при попытке ночного прорыва на Купянском направлении», - поделился информацией «Осман».

Отметим, что вечером 5 октября российские Z-каналы заявили об успехе ВСУ в районе Синьковки, что на Купянском направлении.

Они уверяли, что украинские войска оттеснили россиян с их передовых позиций.

Военные эксперты считают, что своим наступлением в районе Купянска и Сватово российские войска пытаются оттянуть украинские резервы и тем самым сорвать операции ВСУ на Южном фронте.

В стратегическом плане Купянск - это тупик для ВС РФ, так как перспектив серьезного продвижения там нет.

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