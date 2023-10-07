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Израиль объявил массовый призыв резервистов после нападения ХАМАС

  • 7.10.2023, 10:57
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Израиль объявил массовый призыв резервистов после нападения ХАМАС

ЦАХАЛ нанес ответные удары по террористам.

После утренней ракетной атаки ХАМАС по территории Израиля министерство обороны страны объявило о массовом призыве резервистов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Также сообщается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности к войне.

«ЦАХАЛ объявляет состояние готовности к войне… Из Сектора Газа ведется широкомасштабный ракетный обстрел израильской территории, террористы проникли на территорию Израиля через разные пункты», - говорится в заявлении.

В офисе премьер-министра страны сообщили, что Кабмин соберется около 13:00 по местному времени. После развернутой оценки ситуации в 9:30 министр обороны Йоав Галант утвердил призыв солдат резерва в соответствии с потребностями ЦАХАЛа.

Министр также объявил об «особой ситуации с безопасностью» на территории Израиля в радиусе 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет ЦАХАЛ предоставлять гражданским лицам инструкции по безопасности на ближайших объектах.

Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад ад-Дейф объявил о начале операции в трансляции в СМИ, призывая палестинцев по всему миру к борьбе. Он сообщил, что по Израилю было выпущено 5000 ракет.

ВВС сообщает, что Израиль наносит ответные удары по сектору Газа, после того как вооруженные террористы проникли на территорию страны.

В заявлении израильских военных говорится, что движение ХАМАС «начало массированный ракетный обстрел из сектора Газа по израильской территории» и что боевики проникли на территорию Израиля сразу в нескольких местах. Израиль наносит удары по целям в секторе Газа на фоне «оценки ситуации».

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