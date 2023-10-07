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«Гарантированная запись на шенген стоит от 2600 рублей»

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  • 7.10.2023, 11:02
  • 4,154
«Гарантированная запись на шенген стоит от 2600 рублей»

Как белорусам получить визу прямо сейчас.

Пожалуй, главная визовая новость последнего месяца — возобновление выдачи польского туристического шенгена. Эта опция была недоступна белорусам практически три года. Однако результаты пока довольно непредсказуемые: от визы на даты поездки до шенгена на несколько лет. Причем исходные данные во втором случае могут быть гораздо хуже, чем в первом. Тем не менее опция доступна, и при большой удаче ей уже можно воспользоваться, пишет onliner.by.

Второе нововведение — привязка к месту регистрации. Раньше можно было подать документы в любом польском визовом центре (всего их на территории Беларуси 9). Некоторые пользовались чуть меньшим ажиотажем в регионах и специально ездили из Минска в другие города на подачу. Воспользоваться этой схемой можно будет и в будущем, но не везде.

Так, в визовые центры Минска, Могилева и Гомеля могут обратиться только те, кто прописан в Минской, Могилевской, Гомельской или Витебской областях; подать документы в Бресте, Барановичах и Пинске — те, кто имеет регистрацию в Брестской области; а вот в Гродно и Лиде ждут всех граждан Беларуси независимо от места регистрации.

Как там Испания?

С испанским визовым центром этим летом тоже были связаны разные перипетии. Сначала туристы обрадовались: испанский визовый центр возобновил работу — больше не нужно было специально ради подачи на полдня ездить в Москву. А потом начали появляться истории о больших задержках при выдаче паспортов. В конце августа визовый центр и вовсе приостановил свою работу. Снова заработал он только в середине сентября. На данный момент ситуация стабилизировалась: документы в Минске принимают, официальный срок рассмотрения — до шести недель.

Почему записаться на подачу по-прежнему так сложно?

Проблема далеко не только в повышенном спросе — дело в ботах, которые в считаные секунды разбирают все появившиеся слоты. Даже если удается оказаться на сайте в момент появления новых окошек для записи, забронировать их крайне сложно: страница зависает, и не происходит абсолютно ничего.

Чем популярнее визовый центр, тем активнее его атакуют боты. Некоторые турагентства открыто говорят, что пользуются услугами программистов — прямого нарушения законодательства в этом нет. Другие же утверждают, что у них записью на подачу занимаются специалисты, для которых это основная работа — по сути, они обновляют страницы визовых центров часами.

Проблема ботов распространена не только в Беларуси. Помимо технических способов решения проблемы, есть еще один — внесение части консульского сбора в качестве предоплаты. Такое уже практикуют в некоторых странах.

— Это огромный рынок, на котором очень большая конкуренция. Технически написать программу не так сложно. Но из-за того, что специалистов много, ее нужно постоянно обновлять и совершенствовать. Не все могут выдержать такую гонку. Поэтому и цены на услуги по записи на подачу документов постоянно растут. Часть денег уходит визовым агентствам, а другая — программистам, — поделился своими догадками читатель, лично столкнувшийся с проблемой.

Так куда все-таки идти за визой?

Те, кто всерьез задается целью отправиться в путешествие, визы все-таки получают. Но в каких посольствах или визовых центрах шансы самые высокие? Мы попросили директора визового агентства Tutvisa.by Глеба Ларионова распределить самые популярные варианты по сложности записи, цене и предполагаемым срокам визы. Для удобства делимся и сравнительной таблицей.

— За последний месяц ситуация только ухудшилась. Сначала все отнеслись к возобновлению выдачи польских туристических виз очень оптимистично. Но записаться становится все равно только сложнее. А большинство людей, около 80%, помня о предыдущем опыте, хотят подавать документы именно в польские визовые центры. Поэтому пока ни о каких улучшениях, увы, говорить нельзя, — объяснил Глеб Ларионов.

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