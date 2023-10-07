Плотник четвертого разряда 8 Владислав Гирман, «Деловая столица»

7.10.2023, 11:15

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Что настрогал Путин на Валдае?

В Сочи с двухчасовым опозданием и после совершения россиянами очередного военного преступления – террористического ракетного удара по жителям поселка Гроза под Купянском – состоялось выступление президента страны-агрессора Владимира Путина.

С трибуны Валдайского дискуссионного клуба он озвучил нечто вроде собственной «мирной формулы» из шести пунктов, насыщенное бессмысленными и лишенными конкретики сентенциями, оставляющими Кремлю пространство для дальнейших манипуляций. Впрочем, вся речь и ответы тщедушного диктатора были аналогично пустыми, полными лжи, манипуляций и противоречий.

Итак. Что это за шесть пунктов, озвученные Путиным:

Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда – вот к чему надо стремиться.

Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов.

Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на тех уровнях, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать.

Четвертое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев или дикарей.

Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя – и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии, именно так.

Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных. Это не просто естественное состояние международного сообщества, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества.

Все эти шесть пунктов имеют одну основу – противопоставление Путиным себя и России коллективному Западу в целом и отдельно Соединенным Штатам. Последние он разве что, как иранские аятоллы, «сатаной» не называл.

Примечательно, что Путин вел себя во время выступления как обиженный мальчишка. Обиженный на весь мир. Ну почти на весь мир. На весь обижаться нельзя, ведь автаркия в России невозможна. Поэтому, собственно, он сосредоточился на Штатах и Европе, которые, мол, со времен Второй мировой и холодной войн доминировали во всем мире и диктовали всем правила игры. И которых, заявляет Путин, это ничему не научило, ведь они развязали войну против России руками украинцев.

Интересно и то, что маленький президент «крупнейшей по территории страны» больше фактически не ставит Россию на другой геополитический полюс. То есть он не позиционирует РФ как равносильную, в частности, экономически, странам Запада. Нет, в новой парадигме Россия – это жертва посягательств США и Европы.

А все почему? А все потому, что они, то есть Запад, свое могущество обеспечили веками колонизаторской политики. То есть грабили, грабят и стремятся грабить других и дальше. И это уже со стороны Путина был реверанс перед странами Глобального Юга, представители некоторых присутствовали на этом сеансе подзарядки пропагандистской водички.

Он намеренно ставит Россию на одну ступеньку с бывшими колониями и развивающимися странами, стремясь привлечь Глобальный Юг на свою сторону. По крайней мере хотя бы часть стран. Для этого пытается продать им Россию как некий альтернативный путь благополучию и против Запада. Мол: «Они тоже хотят нас захватить и покорить, но мы сильны и способны дать отпор».

Кстати, в качестве аргумента в пользу тезиса о силе России, кроме путинских сказок об укреплении экономики (в то время как Европа в рецессии, потому что США на ней зарабатывают сейчас), рекордно низком уровне безработицы (конечно: сколько уже россиян было утилизировано в Украине) или новых рынках для российских энергоносителей, Путин снова слабо помахал ядерной пуцкой, когда признал, что на днях было проведено испытание российской вундервафли «Буревестник» (крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, концепция которой — ровесница Карибского кризиса). Хотя еще два дня назад Кремль это отрицал.

Еще одним усилением сигнала Запада в виде этих испытаний, вокруг которых очень своевременно хайпонула Маргарита Симоньян, является де-факто обещание Путина отозвать ратификацию Договора о запрете испытаний ядерного оружия.

Все это совокупно, по его мнению, должно убедить Глобальный Юг в жизнеспособности предлагаемой им новой модели «мироустройства», по сути не имеющей четких границ или правил, а лишь абстрактные направление и цель. А правил у нее нет, потому что Путин – противник существующих международных правил. Он их не признает и все пытается узнать у всех, кто его слушает, кто эти правила придумал и навязал всему миру. И сразу же намекает на «Вашингтонский обком». Что опять-таки еще один реверанс перед Глобальным Югом.

Впрочем, забавно, но оказалось, что на самом деле Путину доподлинно известно, как сформировалась действующая система международных правил и законов. Уже отвечая на вопросы из зала, он вспомнил об Уставе ООН и прямо заявил, что тот является базой для всей этой глобальной системы. Мало того, он еще и выступил против каких-то глобальных изменений в парализованной ООН, а тем более против отказа от Устава ООН… Ну, других правил нет и заменить их нечем. Поэтому имеем очередной эпизод шизофрении Путина, который в одной ситуации фактически призывает Глобальный Юг вместе с Россией разрушить текущее мироустройство (потому что Запад вообще неадекватный) и клянет навязанные кем-то правила; а в другой, когда речь идет о гипотетическом риске потери влияния на международную площадку – ООН (пункт третьей его «мирной формулы), он превращается в защитника существующих правил, несмотря на многочисленные их нарушения Россией.

Аналогично и с его отношением к Украине. С одной стороны, отвечая на вопрос о вторжении СССР в Венгрию в 1956 г., он говорит следующее: «Я глубоко убежден, что нет никакого смысла посредством войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе, в достижении этих целей, которые он считает приоритетными».

С другой стороны, его глубокое убеждение не распространяется на Украину, да и на другие государства, которые Россия считает своей зоной влияния.

Угрожая Западу, он требует, чтобы тот не вмешивался в дела Кремля, в том числе не переживал из-за агрессии РФ в отношении соседних государств, в частности Украины.

Однако опять-таки, чтобы угрожать и требовать чего-то от США и Европы, одного ядерного оружия точно недостаточно. Именно поэтому весь валдайский балаган, как и ряд других дипломатических маневров Кремля за последние годы (и наиболее активно – с 2022 г.), был устроен для поиска других маргиналов, которые согласились бы принять участие в создании, вместе с Россией, многополярного мира. И для этого у Путина есть еще одна «замануха» — множественность цивилизаций.

При этом для оправдания будущих вмешательств в дела других «цивилизаций» (и снова противоречия) он прямо заявил, что цивилизация – это не территория. То есть у России есть границы, а вот уникальная «Русская цивилизация» границ не имеет; русский мир границ не имеет, потому что «наши люди» есть по всему миру. Поэтому Россия и полезла на Донбасс в 2014 г., чтобы защищать «традиции, культуру и своих людей».

Но это еще не все. Ведь углубившись в цивилизационную философию российский автократ либо намеренно, либо из-за собственного невежества смешал в один абсурдно противоречивый коктейль историко-культурологическое толкование термина «цивилизация» и понятие «цивилизация» как противопоставление варварству и дикости.

И когда модератор поинтересовался у Путина, является ли война против Украины цивилизационным конфликтом, Путин так и не дал прямого ответа. Не дал, ведь тогда пришлось бы признать, что и Украина – тоже уникальная цивилизация, вмешиваться в дела которой, по утверждению же Путина, нельзя. Да и все это его философское цивилизационное попурри просто тогда посыпалось бы.

Попурри, которое ему нужно продать во-первых Глобальному Югу как некую утопию; а во-вторых Западу – как предложение мира, не содержащее никакой конкретики.

Если же подытожить, то имеем «плотника четвертого разряда» (как он похвастался гостю из Японии), который шарахнул себе по пальцам молотком раз, второй, третий, обвинил во всем соседей – близких и тех, кто вообще живет в другом, более благополучном районе; и предлагает не смотреть на свои посиневшие пальцы, ибо ими он таким образом, оказывается, строит светлое будущее для всех цивилизаций.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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