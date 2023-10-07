В Гродно таксист из России трижды перепродал машину, которая ему даже не принадлежала 2 7.10.2023, 11:39

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Что было дальше?

В Гродно россиянин, работающий в местной службе такси, три раза перепродал машину, владельцем которой не являлся. Теперь предприимчивому таксисту придется заплатить большой штраф и провести несколько лет в колонии, сообщает телеканал «Гродно Плюс».

По словам россиянина, в феврале 2023 года ему понадобились деньги, и он придумал мошенническую схему продажи одной и той же машины «Фольксваген» разным людям. От первого покупателя ему удалось добиться задатка в 1500 долларов, от второго — 1000 долларов, и от третьего — 2000 долларов. Все эти деньги мужчина отвез в Россию, где и истратил.

Суд поддержал позицию обвинителя и признал россиянина виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере. На основании ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штраф в размере 100 базовых величин. Требования всех трех потерпевших о возмещении ущерба суд удовлетворил в полном объеме.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован или опротестован в порядке, установленном законом.

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