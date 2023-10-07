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Кадры боя в Крыму: эксперт раскрыл хитрый замысел украинской разведки

  • 7.10.2023, 11:45
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Кадры боя в Крыму: эксперт раскрыл хитрый замысел украинской разведки

ГУР высадило десант для выполнения совсем другой задачи.

Накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали подробности спецопераций в Крыму и показали видео боев с противником.

Военный эксперт Роман Свитан уверен, что подобные заявления и видео – дезинформация, которая должна отвлечь внимание от реально проводимых операций на левом берегу Днепра и в оккупированном Крыму.

«Это дезинформация. Для противника в том числе. Когда разведка рассказывает, что они приехали, повесили флаг, сфотографировались, уехали… Но у разведки другие задачи скрытые, закрытые. А это рабочие будни ГУР, что показали. Это происходит каждый день. Кинбурнская коса – это левый берег Днепра. Дальше движение идет на западный берег Крыма. Разведка выполняет боевые распоряжения. А БР никто никому не расскажет. То есть реальную задачу не узнает никто. А вот прикрываются, естественно, дезинформацией, связанной там с флагами. Это прикрывается основная задача. Только после выполнения основной задачи прилетает «Нептун» по С-400, прилетают Storm Shadow по С-400, прилетают беспилотники, накрывают станции дальней разведки», – говорит Свитан.

Эксперт подчеркивает, что разведка никогда не расскажет о реально проводимых операциях. «Мы ж не знаем, сколько было высажено десанта, который остался там,сейчас выполняет задачи в Крыму или на Кинбурнской косе, на Левом берегу, или сколько забрали человек, высаженных раньше», – отметил он.

4 октября стало известно, что бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины на лодках добрались до Крыма, высадились на территории полуострова.

Впоследствии в ГУР сообщили, что спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими захватчиками на указанных оккупированных территориях, нанеся врагу значительные потери.

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