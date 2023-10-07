Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа 7.10.2023, 11:55

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По объектам группировки ХАМАС наносятся авиаудары.

Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа, говорится в сообщении армии обороны страны (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ сообщает, что десятки истребителей наносят удары по объектам, принадлежащим группировке ХАМАС.

«Мы начали операцию «Железные мечи», все этапы нашей операции открыты», - заявили в ЦАЛАХ.

Как отмечают Вооруженные силы Израиля, они направили специальные подразделения вместе со старшими командирами на юг страны. Территория операции будет разделена на центры, каждый из которых будет возглавлять командир.

«По мере необходимости мы будем набирать десятки тысяч резервистов», - добавила пресс-служба.

Сегодня около 07:30 по минскому времени боевики ХАМАСа атаковали Израиль. По стране были выпущены ракеты, в частности террористы проникли в Сдерот - небольшой город в Южном округе.

Вооруженные силы Израиля заявили, что боевики «заплатят высокую цену» и объявили состояние «готовности к войне».

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