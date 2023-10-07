Как выглядит самая дешевая квартира в самом высоком жилом здании Минска 7.10.2023, 12:03

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Дом строили более десяти лет.

В прошлом году завершилась одна из самых громких строек последних лет — в эксплуатацию был введен жилой комплекс под названием «Лазурит». Самый высокий дом Минска строили более десяти лет. Realt.by посмотрел на самое недорогое жилье в комплексе на проспекте Победителей. И там есть симпатичная квартира с видом на «Минск-Арену».

В «Лазурите» — 8 подъездов и 37 этажей (в самой высокой секции). Располагается жилой комплекс на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской.

Весь дом стоит на двухэтажном стилобате. Вверху — жилье, а внизу — двухуровневый подземный паркинг. Первые секции дома начали заселяться еще в 2019-м, а высотную часть сдали в 2022 году.

Самое недорогое предложение в комплексе на сегодняшний момент — это однокомнатная квартира на 5-м этаже.

Площадь этого жилья составляет 49 квадратных метров. Оно состоит из прихожей, коридора, отдельной кухни и жилой комнаты. Планировка у квартиры — нестандартная. В жилой комнате — полукруглая стена и сразу 2 окна.

Кухня в квартире выделена в отдельное помещение площадью 8,7 квадрата. Отсюда можно попасть на застекленную лоджию.

Есть ламинат, обои, плитка. В квартире полностью оборудованный санузел с душевой кабиной, однако нет готовой кухни.

В доме есть подземная парковка (место — включено в стоимость), к которой из каждого подъезда ведет лифт.

Первые этажи дома занимают встроенные помещения. Здесь уже работает банк, ветеринарная клиника, кафе, магазин «Соседи» и филиал поликлиники № 4.

Въезд во двор осуществляется через шлагбаум. На закрытой придомовой территории размещено несколько игровых и спортивных площадок, а также компактные гостевые парковки. В целях безопасности на территории жилого комплекса расположено сразу 3 поста круглосуточного контроля. Дежурные администраторы следят за всем, что происходит внутри и снаружи «Лазурита»: одновременно тут работает более 300 средств видеоконтроля.

В непосредственной близости от дома находится водохранилище Дрозды, аквапарк «Лебяжий», велодорожка, спортивно-развлекательный комплекс FalconClub, спортивный комплекс Минск-арена и торговый центр «Арена-сити».

Стоимость однокомнатной квартиры — 82,9 тысячи долларов (1668 долларов за метр).

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