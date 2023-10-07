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Украинские пограничники следят за «проверкой боеготовности» в Беларуси

  • 7.10.2023, 12:20
Украинские пограничники следят за «проверкой боеготовности» в Беларуси

Генерал Наев рассказал, что ВСУ предприняли в ответ на провокации лукашистов.

На днях в Беларуси заявили об очередном этапе проверки боевой готовности вооруженных сил. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев объяснил, есть ли угроза для Украины.

По его словам, на соответствующих направлениях усиливается бдительность украинских пограничных нарядов.

«Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач», — отметил он.

Наев также добавил, что дополнительные силы и средства.

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