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Шторм на валютном рынке Беларуси: какие курсы выставили обменники

  • 7.10.2023, 12:39
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Шторм на валютном рынке Беларуси: какие курсы выставили обменники

Стало известно, сколько стоят доллар и евро на выходных.

На валютном рынке на этой неделе неспокойно. Доллар на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи обновлял исторический рекорд. Евро также подорожал. Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,385 рубля («Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,353 рубля («Альфа Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,348 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,575 рубля («Сбер Банк»), а ниже всего — в «Альфа Банк» (3,535 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,53 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Курс покупки российского рубля выше всего в «РРБ-Банк» — 3,325 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,37 рубля за 100 российских рублей («БТА Банк», МТБанк, «Сбер Банк»), а самый низкий — 3,339 рубля («БНБ-Банк», «Статусбанк»).

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