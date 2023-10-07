«Ближайшая точка, где подают такое же блюдо — Дубай» 8 7.10.2023, 12:53

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Что происходит на элитных ужинах в Минске.

Диджей с Миконоса, танцы перед каждым блюдом и минимальный счет на 350 рублей с человека — так кратко можно описать пятничный вечер в ресторане Ember. Предположительно, не каждый, но эта пятница оказалась именно такой: в ресторане задумали полностью изменить концепцию и провели гала-ужин.

Журналисты onliner.by понаблюдали за гастроперформансом со стороны.

Ресторан Ember работает в отеле DoubleTree by Hilton уже семь лет. Смена направленности оказалась максимально резкой. Как раз можно вспомнить о том, что клетки в организме человека полностью обновляются за те же самые семь лет. Возможно, с ресторанами происходит нечто подобное.

До этого ресторан специализировался на японской и французской кухнях, со вчерашнего же дня стал «проводником в гастрономическое путешествие по странам юго-восточного Средиземноморья». А еще рестораторы замахнулись на священное — попытку стать амбассадорами лета в Минске. За первую неделю октября уровень тоски по лету как раз начинает подбираться к критическому. Гостям же обещают атмосферу лета 365 дней в году. Что будет 29 февраля, не уточняется.

О лете напоминают сервировка столов (сочетание голубого и песочного), расставленные по всему залу крупные зеленые растения и большая стойка, наполненная сотнями лимонов.

Еще одно обновление — картины художника Александра Некрашевича. При большом желании к концу вечера стену можно оставить обнаженной: свежеприобретенную картину вам с большой тщательностью запакуют на стойке регистрации.

Правда, для этого нужно не забыть захватить с собой на ужин $15 тыс. Не спешите волноваться: в зале есть работа и за более скромные $7 тыс. Всего по ресторану развешаны шесть полотен художника — из серии «Калейдоскоп» и «Генезис». Кстати, до этого в Ember уже выставляли картины, и одну работу Анатолия Кузнецова действительно купили во время ужина. История могла бы претендовать на ресторанную легенду, если бы не была фактом, который подтверждается чеком.

Однако от возвышенного вернемся к хлебу насущному — обновленному меню. Ужин состоял из аперитива и четырех позиций: медового тунца, осьминога сааядин (даже Google не знает данное слово), голени ягненка и десертного лимончелло. Оценить блюда удалось только визуально, поэтому вместо описания вкуса приведем слова ведущего, преисполненные эпитетами.

— Блюдо появилось на ливанском и сирийском побережье, но сейчас его можно встретить по всему Ближнему Востоку. Осьминог сааядин — горячая закуска: картофель с шафраном, каперсы, оливки, соус песто. Особое внимание прошу уделить шафрану или сафрону на картофеле. В сочетании с другими нетрадиционными для Востока специями именно он подчеркивает вкус осьминога.

Приятного аппетита! Приглашаем прочувствовать все вкусовые оттенки, получить удовольствие, насладиться, рассказать об этом всем и привести к нам в империю вкуса и хорошего тона своих друзей и близких — ценителей, гурманов и эстетов.

Но больше всего в ресторане гордятся другим блюдом — под названием астакосалата. Это салат, в состав которого входит половина лобстера. Стоимость 200-граммовой порции — 125 рублей. По словам администратора ресторана, в Беларуси эту закуску не подают больше нигде, а ближайшее место, где его можно отведать, — Дубай.

А что по зрелищам? На протяжении всего гала-ужина играл вышеупомянутый диджей Bassi родом с Миконоса, сейчас все чаще выступающий в Дубае и Майами (редкими пятничными вечерами — и в Минске). А выносу каждого блюда предшествовал перформанс.

— Когда мы придумывали концепцию ужина, вдохновлялись фильмом «Меню», — рассказала маркетолог ресторана Анна.

В этот момент стоило бы поискать глазами дверь для отступления (кто смотрел фильм, точно поймет повод для опасений), но Анна заверила, что вдохновением послужил только стиль подачи блюд. В фильме он действительно был более чем эффектным. Всем официантам пришлось репетировать свои перемещения по залу не один день. Кроме того, каждое новое блюдо дополнял номер от Zaleski Show (к счастью, так и оставшийся в рамках программы).