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Знаковые оговорки Путина

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  • Егор Седов
  • 7.10.2023, 13:00
  • 4,128
Знаковые оговорки Путина

Если уж в недавних событиях он путается, то что об остальном говорить?

Для чего нужен школьный курс истории? Патриотического воспитания ради, чтобы кто-то восхитился не своими, как правило, предками - а потом голову сложил? Ну, во-первых, так оно не работает, тем более - с видом Человек Современный. А во-вторых, нужна история для развития кругозора, мышления и памяти. Последнее крайне важно.

...Почти все стали комментировать озвученную версию с Пригожиным, и мало кто обратил внимание на другое. Да и я бы не обратил, если бы «Ридовка» не снабдила цитату названием «Сунгаити" (география тоже нужна для развития кругозора).

И вот уже цитата с kremlin.ru. Т.е. «Ридовка» в главном процитировала правильно: Путин сперва поминает развал СССР, потом - Сумгаит, потом - Карабах.

«После известных событий и развала Советского Союз мы знаем, что был конфликт, начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами, они начались в городе Сумгаите, потом перекинулись на Карабах» (с)

Что, разумеется, в корне неверно. Широкая советская публика сперва узнала о волнениях в Карабахе, затем произошел сумгаитский погром, и случилось это в 1988 году, до развала СССР было более чем далеко.

В конце концов, ошибаться, конечно, может каждый. В том числе и автор Валдайской речи. Не для каждого история, в том числе и недавняя - это такая раскручивающаяся лента с четкими отметками: тут было то, там - это.

Но данный человек постоянно позиционирует себя в качестве знатока истории и даже защитника ее от искажений. Поэтому оговорка - безусловно, знаковая.

Если уж к недавней истории он относится так, что об остальном говорить!

*

Многие из тех, кто сегодня возмущены версией с Пригожиным и намеком на наркоту, якобы найденную у него при обыске, наверняка злорадно ухмылялись, когда более 10 лет назад озвучивалась «куротрупная история» в связи с «Пусси райот» (к чему они не имели вообще никакого отношения). Или когда сам автор основных информационных поводов заявлял:

«Вот госпожа федеральный канцлер упомянула о девушках, которые в тюрьме находятся за выступление в церкви. А знает ли она, что до этого одна из них повесила чучело еврея и сказала, что от таких людей нужно избавить Москву?» (с)

(В реальности было вот что: «Акция задумывалась как подарок мэру Москвы Юрию Лужкову ко Дню города. В гипермаркете «Ашан» состоялась символическая «казнь» трех таджиков и двух гомосексуалов, один из которых был евреем. Акция, по мнению «Войны», должна была понравиться Лужкову, который неоднократно выступал за введение в России санкций против нелегальных мигрантов, а также против гей-сообщества. При этом, вопреки словам Путина, повешенных во время акции изображали вовсе не чучела, а реальные люди»).

К чему это я? А к тому, что в мире нет «чужой ненужной правды» и «своей правильной лжи» есть просто правда и ложь. Даже если речь идет о тех, кто нам сильно не нравится - кому-то «Пусси», кому-то Пригожин, например».

Егор Седов, t.me

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