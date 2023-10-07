Для владельцев агроусадеб и ремесленников в Беларуси приготовили «сюрприз» 4 7.10.2023, 13:22

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Лукашисты принялись за «выживших» после предыдущего новшества.

Налоговые изменения, которые подготовили чиновники на 2024 год, предполагают повышение ставок сборов для владельцев агроусадеб и ремесленников.

Владельцы агроусадеб сейчас платят налог в 37 рублей в месяц, а ремесленники — 6 рублей в месяц (в год выходит 72 рубля).

Речь про тех, кто «выжил» после подтверждения местным властям своего статуса. Те, кто не смог этого сделать до 1 июля, должны были перейти на уплату налога на профессиональный доход. Если работать с физлицами, то размер этого сбора составляет 10%.

Теперь для «выживших» хотят поднять налоги: для владельцев агроусадеб — до 40 рублей в месяц, а для ремесленников — до 6,5 рубля в месяц.

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